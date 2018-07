“Hace más de 65 días que no hay ningún tipo de contacto con el Gobierno. Estamos esperando que nos convoquen a la paritaria nacional.” Así graficó en una entrevista con TeleNoticias (TeleJunín) el titular de Udocba, Miguel Ángel Díaz, el conflicto que atraviesan los docentes. Y agregó: “Mientras tanto se suceden las medidas de fuerza pero a la Gobernadora no le molestan. Está ausente. Tiene que resolver el conflicto”.

“Cuando se hizo la campaña electoral ella dijo que nuestros salarios estaban en negro y que nos iba a sacar de estos salarios menesterosos, pero está haciendo todo lo contrario”, lamentó el dirigente sindical.

“Estamos con peores salarios, casi cerca de la línea de la pobreza y con pagos en negro.

Estamos en una situación gravísima. Le pedimos a la oposición que llame a la Gobernadora, que está para controlar los actos del Ejecutivo. No funciona nada en la Provincia. Lo que si funciona es la educación, gracias a los docentes, que van todos los días y que están subsidiando a la escuela pública”, consideró.

“Quieren que nos cansemos, que nos agotemos y perdamos la fe en las organizaciones sindicales, pero tenemos muchos años en la espalda”, advirtió.