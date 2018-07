La inesperada neblina que complica a la ciudad desaparecería mañana

En los últimos días, la ciudad amaneció con una espesa cortina de niebla que produjo algunas complicaciones y demoras en la rutina habitual de los juninenses por la escasa visibilidad y el tiempo que tomó para finalmente disiparse.

También se registraron demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque y Ezeiza y la Liga Deportiva del Oeste suspendió los partidos de la fecha del domingo en nuestra ciudad, debido a los riesgos que pudieran generarse por los traslados de los equipos en la ruta.

El efecto, aunque inesperado, no es poco común en esta época del año en que el cielo despejado, la alta presión y el escaso viento combinados, pueden provocar nieblas y neblinas.

La humedad de los últimos días y la leve suba de temperatura favorecieron también la formación de la niebla ya que su aparición no depende de una sola causa.

La jefa de la Estación del Servicio Meteorológico de nuestra ciudad, Vanina Ferrero explicó que “se trata de neblinas advectivas que no son las más comunes, a las que estamos acostumbrados y son típicas de invierno también y que cuando el sol comienza a calentar desaparecen”, explicó.

“Este tipo de nieblas advectivas pueden permanecer todo el día y son más potentes durante la mañana y a veces queda una neblina, una llovizna, a la noche se vuelven a incrementar”, agregó.

Según destacó la jefa del Servicio Meteorológico, con base en el Aeródromo, “esto se produce cuando masas de aire más cálida se desplazan sobre las superficies frías. De hecho hemos tenido días muy fríos. Duran hasta dos, tres y cuatro días, hasta que no hay un cambio de esta masa de aire y se mantienen durante toda la jornada.

¿Hasta cuándo?

Estos días generaron caos en varios aeropuertos con suspensión y cancelación de vuelos, aunque algunos, con mucha precaución se levantaron.

Según Ferrero, “para hoy se esperan neblinas y nieblas, probabilidad de chaparrones y alguna tormenta, tanto para la mañana como para la tarde”.

Para el martes, según Ferrero, se espera que desaparezca la neblina y descienda la temperatura.

“En algunas zonas de Buenos Aires está lloviendo y cambiando la masa de aire por lo tanto las nieblas y neblinas más allá de hoy no deberían estar.

A partir del martes bajaría la temperatura”.