Villa Talleres: Piden que se complete el recambio de luminarias

Algunos meses atrás llegaron obras necesarias al barrio Villa Talleres. Después de meses y hasta años de promesas de asfalto y reconversión de luminarias, los vecinos veían que sus demandas no caían en saco roto.

“Las obras se han hecho y siempre agradecemos cuando eso sucede”, remarca el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Ferrúa, que destaca la pavimentación de las doce cuadras que aún no contaban con esta prestación sobre Chaco, Necochea, Pringles y Paso, por lo que los lugareños se muestran gratificados.

Otro de los pedidos de los vecinos pasaba por la necesidad de un recambio integral de luminarias, algo que también obtuvo respuestas por parte de la comuna, aunque en este caso de manera parcial.

“Se hizo una parte pero después quedó parado –explica Ferrúa–, había comenzado muy bien, se hicieron los pozos en las veredas para poner las columnas y sacar los colgantes, se hizo en un sector que funciona muy bien, pero después eso se detuvo. Preguntamos en el municipio y nos dijeron que debíamos verlo en Eden, fuimos a la empresa y hacen responsables al gobierno local, así que no sabemos qué es lo que está pasando”.

Los residentes calculan que hace no menos de seis meses que esto quedó inconcluso. En total, el reemplazo de colgantes por columnas alcanzó un 30 por ciento del sector, aproximadamente. Los fomentistas aseguran “que se iba a hacer un recambio total”, algo necesario ya que, en los lugares en los que no se hizo el reemplazo “hay alumbrado, pero son luces opacas, amarillas, bastante deficientes”. Por tal motivo, insisten en solicitar que se complete el proyecto: “Cuando uno ve lo mejor, lo quiere, nos gustaría la tecnología led pero eso no llegó a nuestro barrio, pero por lo menos pedimos luces que sean más potentes”.

Tránsito

Uno de los temas más preocupantes para los vecinos de Villa Talleres es el del tránsito, principalmente sobre Avenida República, donde hay dos puntos críticos. Uno de ellos es la intersección con la calle Chaco, en donde el bulevar impide doblar a los que vienen por allí y quieren tomar la avenida hacia el norte, o los que vienen por República desde San Martín e intentan doblar a la derecha. El otro sector problemático es el de la esquina de República y Suiza, en la que el caos vehicular es evidente y riesgoso.

Respecto de estos temas “no hubo avances”, se lamenta Ferrúa, para luego ampliar: “Hablamos esto con el intendente, no sabemos por qué no se abrió el bulevar en Chaco, no se hizo nada en la intersección con Suiza, se comentó que podía haber un semáforo o algún otro tipo de intervención que ordene el tránsito, pero está todo parado. Sabemos que hay otros lugares donde hay problemas con el tránsito y tal vez tengan prioridad esos lugares, mientras nosotros seguimos a la espera”.

El pedido que sí fue oído por las autoridades locales fue la colocación de un semáforo en Primera Junta y Ortega. No obstante, hace más de seis meses que está en amarillo intermitente. “Es una medida que serviría para los autos que vienen del lado de la ruta y quieren ingresar al barrio, porque si hoy quieren hacerlo, hay horas pico en las que quedan parados durante mucho tiempo. Todavía no sabemos cuándo va a comenzar a funcionar”, señala Ferrúa.

Seguridad

En referencia a la seguridad, los residentes de Villa Talleres sostienen que la situación “no está ajena a nada” de lo que sucede en el resto de la ciudad, aunque remarcan que “no hubo hechos mayores de los que se hayan tenido conocimiento, pareciera que está tranquilo”.

Con todo, Ferrúa sostiene que la sociedad de fomento debería tener otra recepción y otro vínculo con los referentes de las fuerzas de seguridad: “Siempre estamos pidiendo que el paso de la patrulla sea más seguido, pero eso no se ve. Sería lindo que pudiésemos hablar con las autoridades para ver cómo se puede hacer, pero no nos tienen en cuenta”.