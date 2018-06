Buscarán conformar consorcios para la mantención de los caminos rurales

En el día de ayer, representantes de las cinco entidades rurales fueron convocados por el intendente Pablo Petrecca a una mesa de diálogo para avanzar en la implementación de una nueva forma de trabajo para la reparación y mantención de los caminos rurales del Partido.

De la mesa de diálogo participaron miembros de la Sociedad Rural de Junín, de la Federación Agraria Filial Junín, de Coninagro, de la Sociedad Rural Agentina y de Apaj.

Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de las áreas de Planeamiento y Obras Públicas, Economía y Espacios Públicos.



La reunión avanzó específicamente en la futura conformación de consorcios que puedan trabajar en toda la red vial rural del Partido. En tal sentido, el arquitecto Marcelo Balestrasse, titular de la Secretaría de Obras Públicas, expresó que la mesa de diálogo puesta en marcha junto a las instituciones que representan a todos los productores agropecuarios del Partido de Junín, “sirvió para avanzar en un proyecto que busca generar la conformación de consorcios que nos permita trabajar, conjuntamente, en toda la red vial rural del Partido".

Balestrasse remarcó: “Creemos que el diálogo y la búsqueda de consensos es el camino para encontrar una forma de trabajo que nos permita lograr el objetivo que deseamos desde el municipio y que quieren los productores, que es tener la mejor transitabilidad posible en los caminos rurales, para que los productores puedan sacar sus cosechas en las condiciones que se merecen”.

La reunión se dio en el marco del reclamo de los productores por la situación que desde hace años atraviesan los caminos rurales, acentuados por las lluvias y otras cuestiones climáticas, que complican el trabajo del Agro.





Conformación de consorcio

El titular de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui destacó que el llamado a la reunión fue positivo y se trabajará para generar una nueva forma de trabajo a través de consorcios.

“El intendente nos planteó que el esquema anterior de trabajo no había dado los frutos que él quería o nosotros y nos invitó a armar un proyecto para crear un consorcio, un ente para que podamos diagramarlo y presentarlo el año que viene. Las entidades accedimos y nos vamos a reunir para armar un proyecto en común con las cinco entidades y sumar al municipio, para que sea por consenso”.

Según Elósegui, “el gobierno escuchó a las entidades y realizó un cambio de política para mejorar los resultados”, celebró.

El próximo lunes, según explicó, se reunirán para estudiar distintas posibilidades, en base a consorcios que hay en otras municipalidades para poder replicar en Junín.

Por su parte la titular de la Federación Agraria Filial Junín, Rosana Franco, también resaltó la importancia del diálogo convocado para resolver la situación de los caminos rurales y sostenerla en el largo plazo.

“El estado de los caminos no es bueno, si bien el gobierno siempre tuvo la predisposición para resolverlo, en especial el arquitecto Balestrasse, para dar cumplimiento a los trabajos, no se llegó y el productor está disconforme por eso nos reunimos para buscar una solución”.

Para Franco, “se abre una instancia de diálogo para hacer consorcios camineros, que veníamos peticionando las entidades, habrá una transición y nos reuniremos en 30 días y trabajaremos en la idea de hacer un consorcio que es una especie de cooperativa, un ente descentralizado que va a tener fondos y se encargará del trabajo vial. Aportaremos ideas porque quedó mucho trabajo pendiente”.

Franco destacó: “Ojalá se pueda conformar un consorcio que trascienda este gobierno y el que venga y que los caminos estén arreglados y que no sea tema permanente de discusión”.

El secretario de Obras Públicas del Gobierno de Junín indicó que "seguramente trabajaremos ahora, juntos en este tiempo de transición, hasta que podamos concretar este proyecto y nueva forma de trabajar, que llevará tiempo, que necesitará de determinar todas las cuestiones legales y financieras para la puesta en marcha de este proyecto".