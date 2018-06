Reconstruyeron el camino que conecta Agustina y Tiburcio

Con el trabajo de camiones municipales, palas cargadoras y motoniveladoras, continúan los trabajos en la red de caminos rurales del partido de Junín.

En esta oportunidad, se reconstruyó el camino de tierra que conecta las localidades de Agustina con Fortín Tiburcio.

Néstor Traverso, a cargo de los caminos rurales explicó la tarea realizada.

"Estuvimos rellenando un bajo que estaba cortado y con mucha agua. Le tuvimos que poner más de 60 camionadas de tierra y todavía restan algunas más para dejarlas completas. Es un camino por donde circulan las máquinas agrícolas ya que no lo pueden hacer más por la ruta. Este es el camino que conecta Agustina con Tiburcio y la parte de Agustina ya la hicimos. Es el trabajo que hacemos todos los días desde la gestión. A veces escuchamos que los caminos están sin hacer pero esto no es así ya que trabajamos todos los días".

Asimismo destacó que: "Junín tiene alrededor de 1.500 kilómetros de caminos de tierra y no podemos estar al mismo tiempo en todos los lugares. Debemos tener paciencia porque contamos con herramientas que las vamos rotando de acuerdo a las urgencias que tenemos. Hubo que hacer muchos trabajos de relleno ya que había lugares en donde no se podía pasar y ahora están transitables. Faltarán algunos lugares por hacer pero a veces nos encontramos con roturas grandes y el trabajo lleva varios días. Además, debemos tener los caminos lo más ancho posible porque circulan máquinas grandes. Algunos nos quedaron angostos porque hay agua y la vertiente está alta", dijo Traverso.

Además, explicó que "los trabajos son continuos y de todos los días. El Intendente nos confió esta tarea y lo estamos haciendo. Nosotros tenemos todos caminos de tierra que son gredosos o arenosos y el trabajo es más complejo. Hay otros lugares en donde los suelos son de tosca o piedra y con una repasada, el camino queda perfecto. La inversión que se realiza es muy grande para hacer estos trabajos".

Por su parte, el Delegado de Fortín Tiburcio, Dario De Francesco, expresó que "este es un camino que estuvo mucho tiempo cortado y se hizo un trabajo muy bueno. Se levantó y en algunos sectores se lo hizo más ancho. Hacía mucho tiempo que no se arreglaba y era un pedido constante de los productores rurales. Era una promesa del Intendente Petrecca y lo cumplió. Además, estamos contentos porque en el pueblo se arreglaron todas las calles ya que hacía años que eso no sucedía. Estamos contentos y agradecidos porque no se olvidan de nosotros y cumplen con lo que prometieron".