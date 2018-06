Investigación local será presentada en Un Congreso de Educación Musical

Un equipo docente del Conservatorio de Música de Junín realizó una investigación sobre “El arco melódico en canciones infantiles argentinas” que será presentada por Martín Kieffer, director del mencionado instituto terciario, en un Congreso internacional de Investigación en Educación Musical, que se hará los días 27, 28 y 29 del corriente mes, en Valencia, España.

El equipo de trabajo estuvo conformado por la investigadora y pedagoga musical Silvia Malbrán, como directora del proyecto, quien falleció el 28 de enero de 2017, por lo cual para concluir la etapa final del trabajo se contó con la colaboración del licenciado Hernán Ramallo, discípulo de Malbrán. La investigación fue realizada por los profesores del Conservatorio de Música de Junín Laura Luchetti, Rafael Sambonia, Eduardo Antúnez y el director del Conservatorio, Martín Kieffer.

En diálogo con Héctor Martino, de TeleJunín, el profesor Kieffer explicó cómo fue que se inició esta investigación, quién la impulsó y qué es lo que será presentado en España.

El inicio

“Nosotros tuvimos la dicha de contar con la doctora en Ciencias de la Educación, con especialización en Audio-perceptiva, Silvia Malbrán, como docente de nuestra institución, una referente de la investigación internacional, vicedecana de la Facultad de Bellas Artes de la UBA, creadora de la maestría en Psicología de la Música. Su devoción desde siempre fue como funciona el cerebro de los músicos. Se asoció totalmente al movimiento de las neurociencias aplicada a la educación musical”, explicó Kieffer

Recordó que cuando tuvieron la oportunidad de contar con ella, justo coincidió en el 2015 con una convocatoria del Instituto Nacional de Formación Docente, que lo que buscaba era estimular que los institutos terciarios hiciera investigación, algo que había sido siempre privativo de la Universidad.

“Este programa buscaba generar la investigación en los terciarios, por lo cual presentamos un proyecto con Silvia Malbrán y quedamos seleccionados para la investigación se realizara, con subvención y fuimos uno de los tres conservatorios del país que generó investigación”, manifestó.

“A través de los contactos que tenía Silvia Malbrán (ella falleció hace un año y medio, penosamente, pero su legado sigue vigente), recibimos una invitación para un congreso internacional, en investigación en educación musical, que se realiza ahora: 27, 28 y 29 de junio, en Valencia, España”, dijo.

Costos

Según Kieffer, la invitación recibida fue dada a conocer a las autoridades educativas y a partir de la gestión de la inspectora regional de Educación, Emilse Marini, el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, los recibió en Capital Federal. Allí le explicaron de qué se trataba y el funcionario expresó la intención de costear los gastos del viaje, junto al Municipio de Junín, para que pudiésen estar en ese congreso representando a nuestro país y obviamente a la provincia de Buenos Aires.

“El arco melódico”

¿En qué consiste la investigación local que se va a presentar en España? Según lo cuenta Kieffer es sobre “El arco melódico en las canciones patrimoniales argentinas”.

“El arco melódico –explicó Kieffer- es esa especie de dibujo-síntesis que hace el cerebro cuando escucha una melodía y es en la que se apoya para repetirla, cantándola o ejecutándola. Esto ha sido estudiado desde 1920 y ha aparecido este concepto de arco melódico. David Huron, un investigador de la Universidad de Ohio, trabajó sobre 6.250 canciones tradicionales europeas y descubrió que en la mayoría de esas canciones el arco melódico que se forma es el de una U invertida o convexa, parte de un punto en reposo, se desarrolla hacia arriba y vuelve a punto en reposo”.

“Lo que quisimos analizar es si nuestras canciones tradicionales infantiles argentinas (La farolera, Arrorró mi niño, Al don Pirulero, todas esas que se aprenden en el núcleo familiar y que luego rescata el nivel inicial, si esas canciones por su herencia europea tenían el mismo marco convexo en su mayoría, y efectivamente, así fue”, afirmó.

Equipo

Como se anticipara en esta nota, el equipo de investigación lo conformó la doctora Silvia Malbrán como directora del proyecto, la profesora Laura Luchetti, el profesor Rafael Sambonia, el profesor Eduardo Antúnez y Martín Kieffer. “Frente al fallecimiento de Silvia, un discípulo de ella, de la UBA, el licenciado Hernán Ramallo, es con quien contamos para finalizar el informe de la investigación, que era lo que quedó pendiente cuando Silvia nos dejó”, apuntó.

Por estos días, Kieffer presentará dicho informe en Valencia, España. “Con mucho gusto veo que me toca compartir una mesa de trabajo, de exposición, con investigaciones francesas, italianas, estadounidentes, españolas y a su vez me han pedido que participe de algunas reuniones con directivos de conservatorios de distintos lugares del mundo, para un intercambio de criterios de gestión, de conformación de los perfiles de estudio. Es un espacio muy interesante para que se abran puertas académicas y para seguir el legado de Malbrán, que no ha sido menor”, dijo.

Kieffer estará en Barcelona, con la directora del Congreso, y luego viajará a Valencia. “Son dos lugares que no conozco y tendré la posibilidad de convivir con esa enorme infraestructura, con toda esa conservación histórica, la mezcla del modernismo con lo histórico que realmente me sensibiliza mucho y me encanta”, concluyó.