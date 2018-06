En Junín, el paro se sintió con fuerza en los organismos públicos, servicios y comercios

El paro general que convocó a miles de trabajadores de Junín a un paro, y en algunos casos, también impulsó una movilización, tuvo un alto acatamiento en nuestra ciudad, ya que muchos gremios adhirieron a la protesta de la CGT central.

Como lo publicara en la edición de ayer, el Frente Unidad Docente Bonaerense, compuesto por UDEB (FEB), Sadop, Suteba y Udocba; ATE (Trabajadores del Estado); Sindicato Empleados de Comercio de Junín; Asociación Judicial Bonaerense; Aefip; Asociación Bancaria; Sindicato Trabajadores Municipales; Unión Tranviarios Automotor (UTA); Sindicato de Choferes de Camiones y Afines; Sindicato de Panaderos, Cicop (profesionales del Hospital); Asociación Trabajadores de la Sanidad; Uocra; Telefónicos, Estaciones de Servicio, Sindicatos de Taxistas, Unión Obrera Metalúrgica, Sindicato de los Plásticos y Aceiteros, entre otros, se plegaron a la propuesta.

Hubo una importante movilización convocada la CGT de calle Mitre, presidida por Eduardo Diotti, secretario general de Uocra Junín y de esta organización gremial, donde participaron gremios docentes y la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín. Fue frente al Palacio Municipal, donde hubo pancartas, bombos, músicos, cánticos y discursos de dirigentes.

“Este es un gobierno que nos está matando a los trabajadores, con las tarifas nos vacía los bolsillos, a los jubilados les saca los remedios con un cartel. Tenemos que terminar con esto. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar, compañeros? Las paritarias fueron un 15 por ciento y la inflación la tenemos en un 30 por ciento”, manifestó Diotti ante los presentes.

1500

“Queremos una CGT fuerte, que el gobierno la escuche y si no que mande otro paro más grande. Hoy el paro fue contundente, pero tendría que haber sido antes. El gobierno local tiene que escuchar a los trabajadores. En Junín no hay trabajo, en Uocra hay 1.500 anotados en la bolsa de trabajo pero no todos son de UOCRA, hay de otros rubros, no podemos dar trabajo a todos”, apuntó Diotti, al hacer referencia a la desocupación imperante en nuestra ciudad.

“No se aguanta más la situación ¿saben lo que es todos los días, que vayan 40 a 50 personas pidiendo trabajo y no le podemos dar respuesta. ¡Qué cambio querían! Votaron a este gobierno pero qué querían cambiar, si estábamos bien. Qué querían, que nos metan la mano en los bolsillos, que el gobierno no escuche a los trabajadores. El año que viene tendremos la oportunidad de cambiar el voto. Los gremios se tienen que unir, los dirigentes políticos se tienen que unir, basta de separarse en distintas listas, mientras el Gobierno oligarca nos vence. Y este inoperante (por el intendente Pablo Petrecca) que no recibe a esta CGT, no camina las calles, no sabe lo que sucede, van a tocar timbre en donde les conviene”, apuntó.

Docentes

En la concentración de plaza 25 de Mayo también estuvieron dirigentes de gremios docentes nucleados en el Frente Unidad Docente Bonaerense.

Francina Sierra (Suteba), acompañada por María Inés Sequeira (UDEB-FEB), también pronunciaron ante la multitud.

Sierra dijo que en el caso de Suteba, también estaba en nombre de la CTA de los Trabajadores. “Nuestro sector es uno donde palabras como flexibilización laboral, precarización laboral y despidos, parecían muy lejanos o lo veíamos en los sectores productivos, en compañeros de la CGT, sin embargo la flexibilización, precarización laboral y los despidos llegaron a la educación pública”, dijo.

“Hoy estamos todos acá, porque entre las muchas cosas que nos pasan, a la mayoría de los que somos parte del sistema educativo, perdimos nuestras plantas de trabajo. Hoy no sabemos si pertenecemos a tal escuela, el gobierno de Vidal nos despojó de nuestras pertenencias, nos colocó como recurso itinerante que todavía no sabemos bien para qué”, manifestó.

Apuntó que ya eran 65 dias sin convocatoria a paritarias. “Los docentes de la provincia de Buenos Aires no pudimos aún firmar paritarias desde noviembre de 2017”, acotó.





“Hambre”

Muy fuerte y sentido fue el discurso de Sierra, quien destacó: “La educación pública es un valor que todos los trabajadores debemos defender, porque los hijos de todos van a la escuela pública que nosotros sostenemos, que los docentes sostienen con mucho esfuerzo, no solamente porque, por supuesto, enseñamos y nuestros chicos aprenden, les damos de comer, vemos . Somos los primeros que vemos como se rompe el tejido social, porque este gobierno quiere hambrear al pueblo y el primer lugar donde se ve es en la escuela y los primeros que están para atajarlos, somos nosotros”.

Por su parte, Sierra, agradeció la CGT que los apoyaron en la lucha para evitar el cierre de Casa Huerta, que finalmente cerró y señaló que “Petrecca es el primer intendente de Junín que permitió el cierre de una escuela”.

La CGT Colón

La comisión organizadora de la CGT Junín, con sede en calle Colón, y los sindicatos adhirieron al paro nacional de actividades por 24 horas.

En una conferencia de prensa se leyó el comunicado de la central que dirige en Junín el triunvirato integrado por Miguel Gauna (camioneros), Nancy Tridone (Sadop) y Héctor Azil (ATSA), en representación de todos los sindicatos que la componen.

El mismo expresa: “La medida de acción directa se funda en la necesidad de expresar el enérgico repudio al ajuste salvaje al que se ven sometidos los trabajadores, los jubilados, los desocupados, y los sectores sociales más vulnerables, como consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno nacional, que destruye fuentes de trabajo, pulveriza los salarios, aumenta la violencia laboral e incrementa la desocupación y la pobreza”.

“El veto a la rebaja de tarifas aprobado por el Congreso Nacional, el Proyecto de Reforma Laboral, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus negativos efectos sobre el empleo, la obra pública, los sistemas de seguridad social, las economías regionales, las PyMes y los servicios públicos y el feroz ajuste en la educación, no hacen más que agravar la dramática situación social”, apuntaron.

“Asimismo, respaldamos y nos solidarizamos con los trabajadores de todos los sectores que resisten las políticas de ajustes y la destrucción de derechos ante la falta de paritarias libres, los tarifazos incontrolables, y el aumento de la inflación”, dijeron.

Por último, reafirmaron “el compromiso de seguir fortaleciendo la unión en las acciones, que expresen el repudio a las nefastas políticas económicas y aporten a la defensa de la dignidad del pueblo”.

Desde el Sindicato Panadero de Junín, Rosana Farías, también se refirió a la medida de fuerza llevada a cabo ayer. “Nuestra protesta es para las medidas políticas que hoy gobiernan a nuestro país y rogamos que nos escuchen, que paren con los tarifazos, que sean sensibles con los que se están muriendo de hambre de frío. Y cuando digo esto no hablo de lo que sucede muy lejos de acá, sino en nuestra propia ciudad, de las familias vecinas que muchos conocemos, que la están pasando muy mal y les han quitado las ganas de vivir”, afirmó.