Arata reclamó un “plan de seguridad” para Junín

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata expresó su preocupación ante la inseguridad que castiga a los juninenses y advirtió que "si el gobierno no acciona y toma el control de la situación los vecinos están condenados a naturalizar los delitos y a aprender a convivir con los delincuentes".

Asimismo, la legisladora massista manifestó: "El ejemplo que mejor grafica la resignación de los juninenses, que se acostumbran a convivir con la inseguridad, es la cantidad de robos que no son denunciados porque no hay confianza en las fuerzas de seguridad".

"Es increíble cómo han aumentado los robos violentos a mujeres que le arrebatan la cartera, o los teléfonos celulares. También es preocupante cómo han crecido las entraderas en toda la ciudad, fundamentalmente en la zona de quintas", afirmó la dirigente por la Cuarta Sección.

"Junín cuenta con una enorme cantidad de efectivos y móviles policiales, sin embargo, esto no se tradujo en una mejor calidad de vida para los juninenses”, señaló.

Y remarcó la necesidad de “contar con un plan de seguridad coordinado por el municipio, que ordene las fuerzas públicas y genere acciones de prevención y acción contra el delito”.

“Este modelo de autogestión policial ha fracasado y solo sirve para sacarse responsabilidades de encima", cerró.