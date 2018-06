En el receso invernal, los docentes tendrán capacitaciones optativas

Los días 16 y 17 de julio se desarrollarán en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires las Jornadas Institucionales de Capacitación Docente de manera optativa.

El Calendario Escolar pauta el período establecido para el receso de invierno y finalización del Ciclo Lectivo en el mes de diciembre. En dicha norma se define al Ciclo Lectivo como el “período durante el cual se realizan las actividades educativas anuales ordinarias para el conjunto de los alumnos de las unidades educativas; este ciclo no se interrumpe durante la suspensión de clases en época invernal”

Es en el mismo período escolar donde también se desarrollan las Jornadas Institucionales que constituyen una estrategia fundamental para el fortalecimiento de la tarea docente, ya que permiten que puedan compartir los criterios que guiarán la enseñanza, reflexionar sobre objetivos y estrategias para fortalecer procesos de enseñanza y garantizar el proceso continuo de mejora escolar.

“Es una provocación”

En diálogo con Democracia, la titular en Junín del gremio Suteba, Francina Sierra indicó: “Nosotros decimos que el Gobierno provincial nuevamente hace una provocación a los docentes como lo hizo el año pasado intentando que los docentes trabajen en forma obligada durante el receso invernal”.

“La Provincia no está en condiciones de pedirle a los docentes capacitaciones, ya que desde hace más de 60 días no tenemos respuesta de nuestro aumento salarial. Es por eso que lo rechazamos absolutamente”, exclamó.

“La capacitación para los docentes es un derecho durante el ciclo electivo y no en el receso invernal. Hay un montón de días y no tiene que ser en las vacaciones”, subrayó.

“Darle la opción a cada escuela”

Desde la provincia de Buenos Aires explicaron que “sumado a la necesidad de cumplir con la cantidad de días efectivos de clase de los estudiantes, y a las demandas válidas y esenciales de los propios docentes por la continuidad de las Jornadas Institucionales, se propone desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) dar la opción a cada escuela sobre la decisión de llevarlas adelante durante el período de receso escolar”.

“La enseñanza planificada es central para el logro de objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes. Por lo tanto, resulta importante fortalecer juntos un recorrido a fin de garantizar a todos los estudiantes los conocimientos necesarios para continuar en la apropiación de los aprendizajes a medida que avanzan en la trayectoria escolar”, indicaron.

“La participación activa y comprometida de todo el personal directivo y docente es la garantía para una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes bonaerenses”, concluyeron.