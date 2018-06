Presentarán un proyecto para formar un Consorcio de Caminos Rurales

Durante los últimos tiempos en el partido de Junín y en toda la provincia de Buenos Aires los caminos rurales han sido motivo de debate y reclamo por parte del sector agrario.

De esta manera, los productores de la APAJ, Federación Agraria y Liga Agrícola han elaborado un proyecto para resolver esta problemática vial y salir del estancamiento que ha producido en el sector esta situación.

Se trata de la conformación de un “consorcio” entre el Municipio de Junín, los productores rurales y Vial que será presentado el miércoles próximo en una reunión con el intendente, Pablo Petrecca.

De esta manera, ayer se realizó un encuentro entre referentes del campo y dirigentes de distintas fuerzas políticas de nuestra ciudad.



“Nos faltan caminos en buen estado”

En el marco de la reunión, la vicepresidente de la APAJ, Graciela Picchi fue la primera en tomar la palabra y dijo: “Somos un grupo de productores que no sólo producimos sino que tenemos un gran interés de comercializar los productos con una capacidad para alimentar a 400 millones de personas en nuestro país. Somos un núcleo productivo que podemos hacer más y por eso nos empezamos a reunir”.

“De esta manera ya hemos presentado distintas consultas tanto al Ejecutivo como al Concejo Deliberante, entre otros y de nadie hemos tenido respuestas”, exclamó.

Por eso, el próximo miércoles “vamos a presentar el proyecto de Consorcio de Caminos. Esta semana estuvimos con Sarquís a quien le entregamos varios planes y no los podemos llevar a cabo debido a que nos hacen faltan caminos en buen estado y logística, ya que lo demás se puede conseguir de una u otra manera”, subrayó.



“Pedimos salir del campo cuando llueve”

Desde la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, dijo que “esto fue una idea de APAJ y se llegó a esto porque acá desde hace años el Estado viene haciendo lo mismo y los productores siempre aportamos”.

“Cuando llegó este gobierno se formó la Comisión de Caminos con la Rural e hicimos todo lo posible para darle solución a este tema con prioridades. El punto es que el servicio es bastante caro con respecto a la red vial que tenemos y el Gobierno tiene que decidir qué hacer con los caminos”, aclaró.

“Si queremos producción y valor agregado debemos tener los caminos en óptimas condiciones, ya que el productor no puede sacar la cosecha porque hay plantas o alcantarillas rotas, y a veces cuando llueve 22 milímetros, como la última vez, hay que entrar caminando”, subrayó.

“Es hora de que el Gobierno de Junín le dé una solución a los caminos: no es barata la Tasa, el 80% de los productores aportamos y es importante empezar a discutir qué hacer. El miércoles que nos convocó vamos a plantear todas estas cuestiones”, exclamó.

“Tiene que cambiar lo que se está haciendo a través de un consorcio o un ente descentralizado. Desde la Federación sólo pedimos que podamos salir del campo luego de una lluvia de 20 milímetros”, indicó.

“Sabemos que la Sociedad Rural no comparte esto, pero desde este lado estamos todos juntos”, concluyó.