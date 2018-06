En Junín, el 9,2% no tiene red de agua y el 4,54% no cuenta con saneamiento

Un mapa interactivo denominado Programa del Agua determinó que en 2017 el 9,2 por ciento de la zona urbana de la ciudad de Junín no tenía acceso a la red de agua potable y el 4,54 por ciento no contaba con cloacas de la red pública.

La herramienta fue creada por la iniciativa Sed Cero, las fundaciones Plurales y Avina y los Institutos Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.

Según el informe, en relación al partido de Junín, el Índice de Acceso al Agua por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de 1,46 (441 hogares), mientras que el Índice de Acceso al Saneamiento por NBI es de 2,38 (721 hogares).

En la provincia de Buenos Aires, el 45 por ciento de los habitantes no accede al servicio de desagües cloacales. Además, 238.947 hogares tienen serios problemas de saneamiento y 112.285 dificultadas con agua potable mediante NBI.

Asimismo, sólo el 71 por ciento de los hogares cuenta con agua potable (3 de cada 10), mientras que un 22 por ciento accede al líquido vital desde una perforación en el terreno. Además en las zonas urbanas, sólo el 54.25% de la población tiene saneamiento a través de la red pública cloacal.

Perfil Socio - Demográfico de Junín

Según indicaron en el informe, en todo el Partido de Junín hay 93.221 habitantes de los cuales el 51,59% son mujeres y el 48,41% hombres distribuidos en hogares “Urbanos” (98,87%), “Rurales Agrupados” (0,62%) y “Rurales Dispersos” (0,52%).

En 441 hogares acceden al agua por Necesidades Básicas Insatisfechas y 721 viviendas cuentan con el saneamiento también bajo esta modalidad denominada NBI entre Urbanos (95,15%), Rurales Agrupados (2,34%) y Rurales Dispersos (1,61%).

Acceso al Agua

En nuestra ciudad, el acceso al agua se implementa a través de la Red pública en la vivienda (90,92%); Red pública en el terreno (2,40%); Canilla Comunitaria (0,49%); Perforación en el predio (5,70%); Perforación comunitaria (0,04%); Pozo en el predio (0,36%); Pozo comunitario (0,09%); Transporte a la vivienda por cisterna (0%); Transporte por cisterna fuera de la vivienda (0%); Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia conectada a la vivienda (0%); Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia no conectada a la vivienda (0%).

Acceso a Saneamiento

El acceso al saneamiento se divide en "Saneamiento a cámara séptica y pozo ciego"; "Saneamiento a hoyo excavación en la tierra"; "Saneamiento a red pública cloaca"; "Saneamiento solo pozo ciego". Cabe destacar que el 1.15% de la población del Partido de Junín no tiene ingreso a ningún tipo de depuración.

En el sector Urbano: Saneamiento a cámara séptica y pozo ciego (1,6%); Saneamiento a hoyo excavación en la tierra (0,11%); Saneamiento a red pública cloaca (95,26%); Saneamiento solo pozo ciego (2,68%).

En el sector Rural Agrupado: Saneamiento a cámara séptica y pozo ciego (40,59%); Saneamiento a hoyo excavación en la tierra (0,42%); Saneamiento a red pública cloaca (1,26%); Saneamiento solo pozo ciego (57,74%).

En el sector Rural Disperso: Saneamiento a cámara séptica y pozo ciego (29%); Saneamiento a hoyo excavación en la tierra (1,50%); Saneamiento a red pública cloaca (0,50%); Saneamiento solo pozo ciego (69%).