La Unidad Sanitaria del Barrio Norte cumple 30 años

Con la presencia de la secretaria de Salud, Dra. Fabiana Mosca, personal del centro de salud, vecinos de la Sociedad de Fomento y antiguos colaboradores de este lugar, se festejaron los 30 años del Unidad Sanitaria de Barrio Norte.

Hubo regalos, muchos recuerdos y agradecimientos por el servicio que se brinda a este sector de la ciudad. Además, chicos de Corazón Joven realizaron pintadas en el exterior del lugar para embellecerlo y colocar palabras alusivas a este lugar.

Sobre estos festejos, la Dra. Mosca, expresó que "es un día de festejo ya que este lugar cumplirá este 20 de junio sus primero 30 años de servicio a la comunidad. Estos aniversarios nos dan la posibilidad de resaltar la importancia que tiene la atención primaria de la salud. Esto es la puerta de entrada para la salud de todos los vecinos. Es el lugar que tienen en el barrio ante cualquier inconveniente. Hay equipos de salud que trabajan para el vecino y también destacar la formación académica que tienen cada uno de los profesionales".

"Hay mucho amor por parte del personal y muchas veces prestan los oídos a las miles de historias que tienen los vecinos. Por eso su función es esencial e importante. Hoy me toca ser secretaria pero ellos son mis compañeros y por eso no quería faltar en este día", dijo Mosca.

A su vez, la Dra. Norma Yarmuch, indicó que "son muchos los recuerdos porque un 20 de junio de 1988 estuve en la inauguración de esta unidad sanitaria. Y comenzamos a atender el 6 de julio de 1988. Esta es mi casa y mi auto ya viene solo a este lugar. Han pasado una gran cantidad de personas, hemos vivido muchas cosas y también hemos aprendido mucho en el día a día. Quiero recordar a todos mis compañeros de trabajo por la tarea que han realizado. Trabajar en conjunto es muy importante para poder brindarle todo lo que necesitan. La contención es fundamental y tratamos de hacerle honor a la definición de salud. Le quiero agradecer a la Dra. Mosca y a la municipalidad por estar y acompañarnos".

Ely Nahuel, de la sociedad de fomento de Barrio Norte, manifestó que "queríamos saludar a todas las chicas que trabajan en la salita y atienden en este lugar. Somos agradecidos de tener a la unidad sanitaria en nuestro barrio y sabemos de su importancia. Todo el barrio viene y concurre a diario. Nosotros estamos en contacto con ellos y transmitimos a los vecinos los días y horarios que atienden los médicos".

Gladys Fernández, ex enfermera, añadió que "fui durante 20 años enfermera del lugar y estoy muy emocionada. Recibí el llamado de mis compañeras y no quería estar ausente en estos festejos. Ojalá que se cumplan muchos más porque esta sala cumple una función muy importante para el barrio. Hemos entregado el alma en este lugar y hemos luchado por la promoción y la prevención de todos los vecinos. Aún conservo el cariño de los vecinos y es lo más lindo que me llevé".

Para finalizar, María Rosa Efer, ex enfermera de turno tarde, sostuvo que "compartí 10 años con todos los compañeros y con los vecinos del lugar. Hacemos un poco de todo en este lugar. Hacía 5 años que me había ido y no volví más. Recibí la invitación y vine con mucho gusto. Muchos recuerdos pasan por mi cabeza y siempre guardamos lo lindo".