Tras un arduo debate aprueban prórroga de la emergencia en el transporte de colectivos

En el marco de una extensa sesión, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la prórroga de la Emergencia en el transporte público de pasajeros, con el voto negativo de cada edil del Frente Renovador y de Unidad Ciudadana y el visto bueno de Cambiemos y el unibloque de Compromiso por Junín.

Fueron diez votos a favor del oficialismo y de Andrés Rosa (Compromiso por Junín, contra diez negativos del Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Desempató el voto doble del presidente del Concejo, Gabriel D’Andrea (Cambiemos).

Los ediles de la oposición remarcaron que ellos están a favor del transporte público de pasajeros pero requerían saber para qué quieren la prórroga de la Emergencia, puesto que cuestionaban que con esta se permitieran las contrataciones directas, sin licitación pública, como se había hecho para la construcción de las garitas.

Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana), al respecto manifestó: “Todos queremos transporte público de pasajeros, pero se están olvidando de la palabra transparencia, en la gestión pública.

Por su parte desde el Frente Renovador, señaló que, amparándose de la emergencia en el transporte público (que rige desde el 2003), en el 2017 se había contratado directamente por casi 9 millones de pesos. “Decimos transporte público sí, pero necesitamos saber cuál es la planificación que se tiene. No pudimos lograr que ningún funcionario de Cambiemos dijera para qué necesitan una nueva Emergencia”, apuntó.

Ante la negativa de Cambiemos, representado en este caso por el concejal Javier Prandi, de aceptar que se habían gastado 9 millones de pesos en contratación directa a la empresa que construye las garitas de las paradas, Maximiliano Berestein buscó la información por internet desde su celular, “porque si no quedamos como unos mentirosos”, dijo y aseguró que: en septiembre de 2017 se contrató de manera directa a Mingrino Construcciones, por 8.929.000 pesos para la construcción de las paradas de colectivos.

Por otra parte se preguntó:“¿En qué etapa estamos de esa planificación de transporte público? Queremos saber cuál es y también por qué no se participó a las entidades fomentistas, a los estudiantes, instituciones educativas”, dijo el edil, tras destacar que ya había asignado del presupuesto, 46 millones de pesos para el área de movilidad urbana.

Cabe señalar que la empresa Mingrino es investigada por la Justicia (Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial de Junín, en la causa “Averiguación de ilícito), para saber si hubo o no favoritismo hacia esa empresa, que se la relaciona con la familia del intendente Pablo Petrecca.

A todo esto, el edil Prandi manifestó que en el tema del transporte público de pasajeros se había comenzado a actuar por el lado de la infraestructura, antes de abocarse a la contratación de la empresa de colectivos que haría los recorridos. Recordó que la emergencia en el transporte público databa de hacía 15 años y que, además de aludir al transporte urbano, también incluía el transporte interurbano que se cumple entre algunas localidades del partido de Junín.

Casa Huerta

En la víspera, Cambiemos y Compromiso por Junín se opusieron a solicitar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a que evaluara la posibilidad de continuidad del funcionamiento de Casa Huerta.

Cabe mencionar que Casa Huerta fue una extensión educativa de la Escuela Media N° 8, que desde hace unos años funciona en el Complejo Penitenciario. Se dedicaba a dar educación a una población de alto riesgo, que hasta el año pasado eran mayores de 16 años y mayores, pero ya este año había pasado a ser solamente de adultos. Y hace poco menos de un mes, se dispuso el cierre de esta extensión educativa, la cual ya estaba sin transporte y sin comedor, servicios que eran imprescindibles teniendo en cuenta el contexto social de la población educativa.

Un grupo de docentes que trabajaban en Casa Huerta y el director de la Media N° 8, profesor Daniel Cano, presenciaron la sesión de la víspera y se retiraron desencantados tras escuchar los resultados de la votación: diez votos a favor, diez votos en contra, con el desempate del presidente del cuerpo, Gabriel D’Andrea.

A todo esto, Andrés Rosa (Compromiso por Junín) afirmó que había ido a dialogar con los ex alumnos de Casa Huerta que ahora cursaban en la Media N° 5, escuela que se había hecho cargo de recibir a dicha población, por los cuales propuso que se debería apoyar a esta entidad educativa.

La edil Olga Prieto (Unidad Ciudadana) ante esta discusión surgida tras el cierre de la mencionada escuela, recordó que ya el gobierno de Vidal se habían cerrado cursos del bachillerato de adultos, concretamente primeros años, cuyos alumnos se habían reasignado a otras aulas, como así también el Centro para Escolarización de Adolescentes y Jóvenes que funcionaba en la Media N° 1.

Por su parte Maximiliano Berestein consideró que lo que habían hecho con la comunidad educativa de Casa Huerta había sido un “manoseo” porque a sus alumnos les cambiaron las condiciones educativas, en poco tiempo, y de manera radical, hasta que decidieron cerrarla, y a sus docentes, los pasaron a Adultos de la Media N° 8, renunciando al proyecto educativo inclusivo que cumplían y tenían previsto.

No repudio

Tampoco fue aprobado el repudio a los dichos de la gobernadora bonaerense sobre los alcances de la educación universitaria y el poco acceso que tenían a ella los pobres. Los ediles de Cambiemos y Andrés Rosa se opusieron y si bien la votación fue un empate, el presidente del cuerpo, el odontólogo D’Andrea inclinó la balanza a favor de el rechazo al repudio a esos dichos.

Al respecto, desde el oficialismo señalaron que esas palabras de la Gobernadora había sido sacadas del contexto, que en realidad ella había querido decir que si una persona no está bien educada desde el jardín de infantes, pasando por la primaria y la secundaria, era posible que no llegara a la Universidad, pero que de ninguna manera se despreciaba a la educación pública.

Desde Cambiemos y Compromiso por Junín apuntaron que la Gobernadora se refería a una realidad preocupante. Aludieron al hecho que había 15 universidades en el Conurbano, dos de estas ubicadas a solo 6 kilómetros de distancia entre sí, y que en realidad eran una “caja política”.

Olga Prieto, de Unidad Ciudadana, descartó que haya sido una mala interpretación de las palabras de Vidal, sino por el contrario, ella consideraba que la Gobernadora pensaba así y que sus dichos coincidían totalmente en su práctica, recordando el conflicto docente, el destrato a los gremialistas sin dar paritarias y a los jubilados docentes.

Aprobados por unanimidad

Los despachos de comisión aprobados por unanimidad son:

- Proyecto de Ordenanza – Lic. Privada N° 41- Provisión de cobertura de suelo para residuos sólidos urbanos.

- Distinción a efectivos del Comando de Patrullas Comunitarias y Policía Local por su labor realizada.

- Proyecto de Ordenanza Lic. Pública N° 17/2018- Provisión del Servicio de Emergencia para carentes, vía pública, delegaciones y P.N.L.G.

- Comodato de doce (12) bicicletas cedidas por el Municipio a la Policía Local XIII – Junín.

- Solicitando al D.E. informe su postura ante la Resolución 167 expedida por el OCEBA.

- Declarando de interés municipal, educativo y cultural la obra teatral “Buenos Aires Players”.

- Comunicación ref/ convenio entre la UNNOBA y el D.E. para atender necesidades de personas con discapacidad visual.

- Solicitud al D.E. ref/ divulgación de la existencia de talleres de orientación vocacional.- Educación y Cultura.

- Solicitando al D.E. tenga a bien considerar la factibilidad de fundar una Biblioteca Pública Profesional Técnica.

- Solicitando al D.E. informe al D.E. sobre pliegos de obras de la E.E.S. N° 1.

- Solicitando al D.E. informe sobre recorrido, frecuencia y horario en el que funcionará el transporte público de Junín.

- Factibilidad aumento de boleto a transporte Lafit.

Licencia

Fue aprobado en la víspera un pedido de licencia por seis meses sin goce de sueldo, del edil Juan Patricio Fay (Frente Renovador).