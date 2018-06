“Los trabajos concertados no han sido cumplidos”, cuestionó el agro

La Subcomisión de Seguimiento de Trabajos Viales dejará de funcionar momentáneamente por decisión de los productores y delegados de los cuarteles del partido de Junín que la integran, en disconformidad con el mantenimiento de los caminos rurales realizado por la Municipalidad de Junín, informaron ayer, a través de un comunicado de prensa, luego de una reunión en la Sociedad Rural de Junín (SRJ).

El funcionamiento de esta subcomisión fue reiniciado durante la gestión del intendente Pablo Petrecca. “En la reunión se decidió -después de trabajar dos años y medio- que deje de funcionar momentáneamente”, sostuvieron los ruralistas.

Razones

“Esta determinación obedece a las siguientes razones: tanto las entidades como los delegados han realizado su labor diligentemente, pero los trabajos concertados no han sido cumplidos en su mayoría por parte del municipio”, dijeron.

“Asimismo, esta subcomisión ha realizado continuos pedidos -de manera formal e informal- para que la intendencia destine efectivamente lo recaudado en concepto de Tasa de Red Vial (lo recaudado por caminos rurales) al mantenimiento y mejoramiento de los mismos y se peticionó, además, se informe la recaudación y la efectiva afectación a los arreglos”, señalaron.

“Todo lo dicho, no ha sido ni realizado ni informado”, remarcaron.



Rosana Franco: “El servicio no mejora”

En diálogo con Democracia, la titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Junín, Rosana Franco, afirmó: “Hay un deterioro importante en los caminos rurales, venia bastante lento el municipio, las lluvias también hicieron su parte, pero hoy todo el mundo está muy disconforme, el productor no ve que lo que se paga, que es elevado, se traduzca en obras y el servicio no mejora, además de que no nos estaban escuchando”.

Franco agregó que el miércoles de la semana próxima el intendente Pablo Petrecca convocó a las entidades para dialogar sobre esta problemática.