Cruces por la emergencia en el transporte

El proyecto para crear el transporte público en Junín se verá envuelto este mediodía en una nueva polémica, esta vez, por el pedido del oficialismo comunal de aprobar la emergencia, que le permita, por ejemplo, hacer compras directas para agilizar los trámites, situación que la oposición denuncia como poco transparente y reclama mayores precisiones para acompañar el proyecto.

En este escenario, hay dos despachos de comisión, uno por mayoría y otro por minoría. Y pese al rechazo de la oposición, la iniciativa sería sancionada –según el sondeo de este diario con los distintos bloques- sin sobresaltos, ya que el monobloque de Andrés Rosa votaría a favor de la medida y le otorgaría la mayoría a Cambiemos.

Polémica

Javier Prandi, concejal de Cambiemos, afirmó a este diario que la gestión del intendente Pablo Petrecca tomó la firme decisión de implementar el transporte público y defendió la emergencia, “que además de no aprobarse se caería también el transporte interurbano”.

José Bruzzone, concejal por Unidad Ciudadana, afirmó a Democracia que el espacio necesita más información para acompañar el proyecto. “Se les pidió precisiones a los funcionarios y no lo hicieron. Estamos a favor del transporte público, pero la emergencia no es indispensable, solo serviría para hacer contrataciones eludiendo controles”.

Y advirtió: “No queremos firmar un cheque en blanco”.

En concordancia, Maximiliano Berestein, concejal por el Frente Renovador, afirmó a Democracia que rechazan la iniciativa porque “la emergencia solo fue utilizada para hacer compras de manera directa. Habíamos pedido que se presentasen los funcionarios para que nos informen, y no lo hicieron. Le estamos delegando al Ejecutivo una facultad que hasta el momento ha utilizado de manera dudosa”.

Despachos de comisión

A- Por Unanimidad:

-Proyecto de Ordenanza – Lic. Privada N° 41- Provisión de cobertura de suelo para residuos sólidos urbanos.

-Distinción a efectivos del Comando de Patrullas Comunitarias y Policía Local por su labor realizada.

-Proyecto de Ordenanza Lic. Pública N° 17/2018- Provisión del Servicio de Emergencia para carentes, vía pública, delegaciones y P.N.L.G.

-Comodato de doce (12) bicicletas cedidas por el Municipio a la Policía Local XIII – Junín.

-Solicitando al D.E. informe su postura ante la Resolución 167 expedida por el OCEBA.

-Declarando de interés municipal, educativo y cultural la obra teatral “Buenos Aires Players”.

-Comunicación ref/ convenio entre la UNNOBA y el D.E. para atender necesidades de personas con discapacidad visual.

-Solicitud al D.E. ref/ divulgación de la existencia de talleres de orientación vocacional.

-Solicitando al D.E. tenga a bien considerar la factibilidad de fundar una Biblioteca Pública Profesional Técnica.- Educación y Cultura.

-Solicitando al D.E. informe al D.E. sobre pliegos de obras de la E.E.S. N° 1.

-Solicitando al D.E. informe sobre recorrido, frecuencia y horario en el que funcionará el transporte público de Junín.

-Factibilidad aumento de boleto a transporte Lafit.

Por mayoría y minoría:

-Repudio de este Cuerpo a dichos de la Gobernadora de la Pcia. de Bs.As. Sobre alcances de la educación universitaria.

-Solicitando a la Sra. Gobernadora de la Pcia. de Bs.As. evalúe la posibilidad de continuidad del funcionamiento de Casahuerta.

-Prórroga emergencia en el Transporte Público de Pasajeros.