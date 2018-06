Un análisis de Juan Manuel Sequeira

La visita de Axel Kicillof a Junín, este viernes, significó un aliciente y un relanzamiento al trabajo intenso en lo que queda de este año 2018, en medio de la tragedia que estamos envueltos los argentinos y juninenses con gobiernos nacional, provincial y municipal que tienden a pensar que los ciudadanos son los que deben ajustar el cinturón, insistiendo en "la herencia".

Lo único que encontramos, a tres años del gobierno de Cambiemos, no es una "herencia", sino la mentira, la falsedad, la simulación y la estafa. Esto lo describió el ex ministro de Economía y actual diputado nacional, en el marco de un encuentro que participamos desde el socialismo para la Victoria y Junín Bicentenario, junto a empresarios, emprendedores, comerciantes y productores agropecuarios.

Pudimos conversar de una manera amena y sencilla, con quienes pensamos en forma similar pero también diferente aunque coincidimos que una ciudad, una provincia y una nación sale adelante con el esfuerzo y la colaboración de todos los sectores.

Más tarde nos encontramos compartiendo un salón colmado y desbordado en la Universidad Nacional del Noroeste. En un ámbito emblemático como es el Salón de la Democracia, ciudadanos de todos los sectores y pensamientos, varios de ellos, no pertenecientes al espacio nacional, popular y democrático, asistieron buscando alguien que les contara hacia dónde vamos en materia económica y el país que deseamos cambiar y construir.

Con una sensatez, sensibilidad y una sencillez esclarecedora, de parte de Kicillof, con palabras justas para hacernos entender qué había pasado y la mentira y la estafa pergeñada a partir de un maquiavélico plan que terminó generando que los argentinos votaran un plan de miedo para todos los que habitamos este país.