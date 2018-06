Presentaron los nuevos nomencladores para las calles de nuestra ciudad

Dentro del marco de los trabajos que viene desarrollando el Gobierno de Junín en materia de seguridad vial, se comenzaron a colocar los nuevos nomencladores en las arterias de la ciudad. Este proceso abarcará a todos los barrios y a las localidades del partido.

El intendente, Pablo Petrecca indicó que este uno de los mayores pedidos que le realizaban los vecinos, ya que hay muchos lugares en donde no hay carteles o faltaba la información de la altura de la calle.

Al respecto, el Jefe de Gobierno de Junín, indicó que "era un pedido muy insistente por parte de los vecinos y he recibido cientos de mensajes donde nos pedían los carteles de indicación de calles. En muchos de ellos se habían borrado las letras y hay barrios en donde no se conoce el sentido de las calles y eso es muy peligroso. Era un pedido de mucho tiempo y era uno de los proyectos que teníamos y al cual le estamos dando cumplimiento. Es un cartel mejor, con otro tipo de letra para una mejor visualización de todos y otro color. Será un proceso lento y les pedimos paciencia a los vecinos porque esto significa revisar los nombres y números. Vamos a llegar a todos los barrios y localidades del partido".

Además, agregó que "esto era algo necesario y pedido. Esto va en el mismo camino del concepto de movilidad que estamos llevando a cabo desde el primer día de la gestión. Hay carteles que no se ven y estamos dando cumplimiento a una promesa más. Son muchas las acciones que estamos llevando adelante para mejorar la infraestructura vial. La idea es que los vecinos tengan una mejor cartelería con la información correcta, más semáforos, nuevas rotondas para una mejor circulación, entre varias cuestiones más".

Para finalizar, Petrecca, expresó que "vamos a continuar dando charlas porque creemos que la educación de este tema es fundamental. Es un paso más, algo pedido por los vecinos y una promesa más cumplida. Venimos mejorando la ciudad en este tema tan importante como el tránsito y los trabajos van a continuar en este sentido".

A su vez, Natalia Troncoso, a cargo de la Dirección de Movilidad, explicó que "es un proyecto muy importante para la ciudad y estamos comenzando por la plaza principal. Esto se vino desarrollando desde el año pasado y es un proyecto complejo porque involucra ajustar nombres, altura de las calles y sentido de circulación. Habrá varios cambios, uno de ellos el color que se utilizó, que cambió al gris. La idea es que los elementos del espacio público, como semáforos, cartelería y luminarias, tengan un color que no compitan con el entorno y que resalte la información que debemos dar. También tiene una mejor reflexión del vinilo de alta durabilidad y que es usado en las rutas provinciales y nacionales".

"También estamos tratando de mejorar la visibilidad del cartel para el sentido de circulación de la calle. En algunos lugares se va a mantener la actual ubicación y en otros, si el espacio lo permite, lo vamos a cambiar. A veces tenemos árboles que invaden la línea de ochava y nos taparía el nomenclador. Nos debemos amoldar a la situación de la ciudad. Vamos a llegar a todos los barrios y localidades y por tal motivo será un proceso largo. Le comunicamos a los vecinos que este trabajo se realiza en dos etapas. Un día se instala el poste y al día siguiente el nomenclador. Por consiguiente, vamos a tener calles sin nomenclador por un día hasta completar la tarea".