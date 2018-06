En pocos días comenzará el Programa de Sanidad Escolar

El municipio lleva adelante el Programa de Sanidad Escolar cuya misión es desarrollar y fortalecer políticas integradas de cuidado, a cargo de las áreas de salud y educación, dando respuesta activa a las necesidades de atención de niños y adolescentes en edad escolar dando curso a las acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

El programa consiste en la realización de un examen clínico, odontológico y oftalmológico de 1° y 6° grado.

Daniela Meccia, coordinadora de la Secretaría de Salud municipal, recordó a los docentes y padres, que en los próximos días se realizarán visitas a los colegios para realizar los controles a los niños.

“Para esto necesitamos la autorización de los padres, quienes estarán recibiendo una planilla explicativa y donde ellos pueden dar su autorización o no", explicó Meccia.

"Los controles son básicos y nos permiten establecer si los chicos están sanos y si no es así, poder actuar. Los padres, en las planillas que recibirán pueden completar los antecedentes sanitarios de los niños, después, se realiza un control del calendario de vacunación de cada uno de ellos y oftalmológico, auditivos, peso y talla. En base a eso, luego, trabajamos en prevención de enfermedades", detalló.

La funcionaria señaló además que "en muchos casos se encuentran chicos que no tienen los controles de todos los años, problemas en los dientes, casos de obesidad y lo que hacemos es un seguimiento de cada caso para que cada chico pueda estar mejor. Esta es una acción más del trabajo que hacemos desde el municipio y que busca llegar a cada vecino, en su domicilio o en las escuelas y así detectar tempranamente algún problema de salud y comenzar a tratarlo inmediatamente".

Asimismo, Meccia remarcó que "después de cada visita hay un seguimiento de cada caso, con atención individual y colectiva cuando hay casos comunes, por eso, además, se brindan charlas de prevención y consejos sobre el cuidado de la salud".

Para finalizar, recordó a los padres que "el día programado de la visita a la escuela, los chicos deben llevar la planilla que les enviamos con anterioridad, la libreta sanitaria y en el caso que corresponda, pueden llevar la libreta de la asignación universal para ser completada".