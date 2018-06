El agro, preocupado por posibles cambios en la baja de retenciones a la soja

Las entidades del agro expresaron preocupación ante los rumores de que podrían implementar cambios en la baja de las retenciones que se venía aplicando a la soja y que hoy ronda el 27,5%.

A raíz de los dichos del ministro de Hacienda y coordinador del equipo económico, Nicolás Dujovne quien tras la asunción de Luis Caputo como presidente del Banco Central aseguró que en comunicación con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y funcionarios, se ratificó que “el programa no se altera".

Aún así, consultado por las retenciones, si bien aseguró que “todos los programas de reducción de impuestos quedan inalterados", la situación del dólar podría llenar a plantear un nuevo escenario y generar modificaciones, y según estimó: "Podríamos reconsiderar algún cronograma".

La Sociedad Rural de Junín ya se manifestó en contra de cualquier posibilidad de suspensión en la baja de retenciones y su presidente, Joaquín Elósegui fue contundente: “Puede ser que pongan más retenciones o que no continúe bajando. Nosotros no lo aceptamos. Nunca más retenciones al campo”.

El dirigente aseguró que el sector “hizo un gran esfuerzo. Este año se recaudó más de trigo y maíz a raíz de la quita de lo que se recauda por retenciones. Es un impuesto cohersivo. Castigan la producción para pagar a los especuladores. Así, es un país inviable”.

Por su parte, Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria Filial Junín, opinó en igual sintonía.

“El presidente Macri dijo que no suspenderían la baja de retenciones pero los rumores están.

Desde la Federación Agraria siempre decimos que no tendría que haber retenciones, y si hubiera habría que segmentar, es decir excluir a pequeños productores. Es plata que resta para inversión, para pagar impuestos, la plata de la retención que le sacan al campo es mucha y eso el productor no lo puede contar para hacer un galpón, alambrados, comprar una máquina y demás”, aseguró.

“Es injusto, en ningún lugar del mundo hay retenciones y acá no debería haberlas pero bueno, los vaivenes de la economía hacen que el estado necesite dinero y termina aplicándolo a una comodity, a un producto que pueden exportar. Esperemos que se priorice la idea del presidente como se dijo desde un primer momento”.

Asimismo destacó que “estamos siempre en alerta. Ojalá sea solo un rumor porque no estamos para nada de acuerdo. Apelamos al sentido común”.