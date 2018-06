Avances para la llegada del servicio de emergencias médicas del SAME a Junín

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que ya funciona en distintas ciudades de la región -como Lincoln, Rojas y General Viamonte- está más cerca de desembarcar en Junín, ya que –según confirmaron voceros oficiosos del ministerio de Salud bonaerense y de la comuna local- el ofrecimiento del servicio ya fue realizado al municipio y ahora la medida está siendo evaluada.

De hecho, ya existió un encuentro a comienzos de año en la capital provincial entre el intendente Pablo Petrecca y autoridades de la cartera sanitaria bonaerense donde fue realizado el ofrecimiento para implementar el servicio de emergencias médicas en esta ciudad, y ahora se espera que en un plazo de tres meses aproximadamente, para que finalmente se concrete el arribo de las ambulancias.





​​​​​​​“Es muy buen servicio”

En una entrevista con democracia, el senador provincial Juan Fiorini afirmó: “Estamos estudiando con la Provincia los costos, eficiencias y los costos humanos. Es muy buen servicio. Hasta 2019, la provincia de Buenos Aires tiene el objetivo de que todos los municipios tengan el SAME”.

“Lo estamos analizando, ya que Junín es diferente a otros partidos porque el servicio de ambulancias está tercerizado y el hospital no es municipal. Al tener el hospital provincial, es un poco más complejo, y los otros municipios brindan el servicio de emergencia desde el mismo nosocomio municipal”, afirmó.

“Acá en Junín el HIGA cuenta con su propia ambulancia para complejidad. En el caso de que llegue el SAME deberíamos cambiar el sistema actual y haríamos todo en un solo lugar”, explicó.

“Estamos viendo el tema de los costos y que sea sustentable a largo plazo. Lo estamos estudiando, en torno a los costos, recursos humanos”, remarcó.

En 55 localidades

En marzo de 2017 se había puesto en marcha el SAME Provincia, un Servicio de Atención Médica de Emergencias y que hoy está funcionando en 55 localidades.

Se trata del primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo en casos de incidentes viales, situaciones de violencia o accidentes con múltiples víctimas.

En la primera etapa de ejecución, el programa llegó a 20 municipios, se entregaron 140 ambulancias y se creó un equipo de atención de 2.500 personas beneficiando a 7 millones de bonaerenses las 24 horas: Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Brandsen, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General Rodríguez, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Pilar, Punta Indio, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Escobar.

En tanto, en la segunda etapa, se adhirieron 20 municipios, alcanzando a 12 millones de vecinos de la Provincia: Berazategui, Campana, Cañuelas, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General San Martín, La Matanza, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Presidente Perón, San Fernando, San Miguel, San Vicente, Tigre, Vicente López y Zárate.

En lo que va del 2018 ya se implementó este sistema en los municipios de Trenque Lauquen, Chivilcoy, Olavarría, Baradero, Rauch, Coronel Pringles, Carlos Tejedor, General Viamonte, General Arenales, Suipacha, Lincoln, Rojas y Pergamino. Se estima que para fin de año ya serán 77 los municipios que contarán con el SAME en la provincia de Buenos Aires.

Inversión

La inversión destinada al proyecto supera los mil millones de pesos para el equipamiento, formación y logística de este tipo de sistemas en los municipios de la Provincia que se adhirieron al programa.

Se otorgaron recursos a las diferentes localidades para contratar a los médicos, choferes y radio operadores que atienden a los pacientes, también se entregaron ambulancias con el equipo necesario.

Además, se crea una Línea Única de Emergencias con un sistema de comunicaciones eficientes de alta tecnología y conectividad con una sede en cada partido y centros de coordinación regional.