Legisladores juninenses opinaron sobre el proyecto de legalización del aborto

Luego de la media sanción que obtuvo el proyecto de despenalización del aborto en Diputados, luego de una sesión maratónica que alcanzó casi 23 horas de debate en el recinto, Democracia consultó a legisladores juninenses quienes dieron su opinión sobre la iniciativa.

Giaccone: "El tema del aborto nos atraviesa"

La diputada provincial Rocío Giaccone, por el bloque Peronismo Kirchnerista, consultada su opinión sobre el proyecto expresó que “el tema del aborto nos atraviesa y es una realidad que nos supera y estremece, mucho más allá de los datos, que son terribles. Como diputada, si algún día estoy lejos de la realidad de la gente, me tengo que dedicar a otra cosa”.

Además destacó que, “Es por ello que en 2015 presenté en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto que fue transformado en ley que establece “el derecho de todos los educandos y educandas de todos los establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, de gestión estatal y privada, a recibir educación sexual integral en virtud de los establecido en la ley nacional 26150 y provincial 13688”.

Fiorini "Me hubiese gustado participar"

El senador provincial Juan Fiorini remarcó la importancia del debate que se pudo dar “en democracia”.

“Hay que destacar primero que se pudo dar el debate, que hay un gobierno que permitió este debate. Que se pudieron escuchar todas las voces, las dos partes bien diferenciadas y los que estaban en el medio tratando de decidir y eso se desarrolló en democracia, con gente afuera del Congreso, sin disturbios y eso es muy importante como argentinos porque crecimos como país”, destacó.

Respecto de su postura, el senador explicó: “Siempre digo que estoy a favor de la vida, creo que nadie va a estar a favor de la muerte pero a mí me hubiese gustado participar de ese debate para escuchar, poder decidir con información. Y por eso, más allá de que esté a favor de la vida, hubiese votado a favor de esta ley porque me parece que no cambia la decisión de una persona sino que le permite a otras que están en ciertas situaciones poder decidir con tranquilidad y no tener una pena por ello”.

Fiorini aseguró: “Mi voto seguramente hubiera sido positivo aunque no me tocó votar”, indicó y aclaró, “quizás también con más argumentos se puede cambiar porque no hay una decisión de mi parte firme sino que hay que escuchar cada historia y detrás de esta decisión hay muchas historias”.

Traverso: "Es un tema de salud pública"

El senador provincial por Unidad Ciudadana, Gustavo Traverso, destacó su posición a favor “del aborto legal, seguro y gratuito, sin duda alguna”.

“Más allá de las cuestiones religiosas, es un tema de salud pública y los países que lo implementaron han disminuido y prácticamente ha desaparecido la mortalidad y la morbilidad materna; para nosotros es prioridad eso, entendemos que hay que aprobarlo y que se debe instaurar una política pública muy fuerte respecto a este tema”.

Ricchini: "Es un hito histórico"

La diputada provincial Laura Ricchini consideró que “es un hito histórico en la Argentina que hayamos llegado a plantear el tema del aborto, a llegar al debate y que éste llegue al Congreso. Y que se debata con el respeto con que se debatió porque más allá de idas y vueltas que hemos tenido”.

Según Ricchini, en el comienzo del planteo de la despenalización “yo estaba completamente de acuerdo pero si, cuando se hicieron las modificaciones al proyecto y se convirtió no solo en legalización sino que agregaron algunos artículos adicionales, yo hubiese necesitado un tiempo más porque hay dudas que me quedan dando vueltas en cuanto a la cantidad de semanas, son varias dudas. Si fuera diputada nacional me hubiera gustado sacarme esas dudas para poder decidir. Pero sin dudas es la expresión de la ciudadanía”.