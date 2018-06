“El problema de la escuela no son los chicos”, afirmó Gustavo Iaies en Junín

El referente de Educación del Frente Renovador, Gustavo Iaies, disertó en la escuela de gobierno de este espacio, ayer, en el local situado en Alem 193, en Junín, y afirmó que “los problemas de la escuela no son los chicos”, aunque reconoció que “sí pasa que en la escuela tenemos miles de dudas, nos cuesta enfrentar a los padres”.

Y el especialista remarcó: “Si hay una norma se debe cumplir. Estamos ante una escuela que tiene a los adultos en duda, peleándose entre ellos, donde las normas no están claras”.

“En la diversidad es difícil decir qué sí, qué no. Los ministerios dicen cosas que están lejos de aplicarse en las escuelas. Como primer desafío se necesita un proyecto institucional en la escuela, hay que apostar al entusiasmo, se necesitan pautas de arriba, pero también que el director y el docente armen ese proyecto de acuerdo a su escuela”, consideró.

“Se necesitan acuerdos”

“Se necesitan acuerdos de lo que cada docente va a enseñar. Que los chicos y padres sepan qué se va a enseñar en cada año”, dijo, ante la presencia de militantes, concejales, la diputada provincial Valeria Arata y el ex intendente Mario Meoni.

“De lo que podemos hay que dar explicaciones, pero no pasa nada si los directivos y los docentes dicen esto en esta escuela se decidió así”, señaló.

“Para que los chicos lean por placer primero tienen que leer, y entender lo que leen. Es el esquema de explicar, discutir y después innovar, crear”, afirmó.

Cabe recordar que el ciclo de charlas del Frente Renovador fue inaugurado por el doctor Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, luego continuó con la presencia del especialista en temas sociales y diputado nacional Daniel Arroyo, también dictaron sus capacitaciones el licenciado en economía Santiago Aguiar, el abogado Pablo Petraglia, la contadora Natalia Donati, el municipalista Javier Varani y el especialista en redes sociales Javier Brailad Pocard.