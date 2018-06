Kicillof: “Este es un modelo que le presta nula atención a la cuestión productiva"

El diputado nacional por Unidad Ciudadana Axel Kicillof vistó ayer Junín donde brindó una disertación en el Salón de la Democracia de la Unnoba luego de una conferencia de prensa en el Hotel Copahue y reuniones con distintos sectores, en el marco de la cátedra libre Tierra, Techo y Trabajo. El senador provincial Gustavo Traverso y los concejales José Bruzzone, Victoria Muffaroto, Rodolfo Bertone y Olga Prieto, de Unidad Ciudadana acompañaron al ex ministro de economía kirchnerista en su visita.

Sobre el encuentro con sectores del campo y empresarios Kicillof dijo: “Se hablaron varios temas, sobrevolaba el clima de incertidumbre, casi de miedo. Han pasado treinta meses de este gobierno y no hay prácticamente ningún sector que pueda decir que le está yendo bien”.

Asimismo destacó “las sucesivas corridas con las sucesivas devaluaciones que hemos estado presenciando. Ahí la principal preocupación es la casi certeza de que hay imposibilidad de saber que quiere el gobierno con el dólar. Estas idas y venidas que terminan con la expulsión del presidente del Banco Central son producto de una desorientación, de una desinteligencia del gobierno, lo que lleva a la conclusión de que este gobierno no tiene unidad interna en cuanto a qué valor debería tener el dólar”.

Kicillof acusó al gobierno de “dolarizador” ya que aseguró que, “dolarizó la nafta, el gasoil, las tarifas de luz, de gas, y afecta costos de las familias y de las empresas”.

FMI y sectores productivos

Sobre el acuerdo con el FMI, el diputado expresó que “el control de capitales lo propone el FMI. Por lo que pudimos ver, porque el gobierno ha ocultado hasta último momento lo que firmó con el fondo es que este plantea que los dólares que ellos presten no se vayan por la fuga de capitales. El FMI va a exigir un manejo más prudencial”.

Kicillof remarcó que “este es un modelo que le presta nula atención a la cuestión productiva en todas las areas. La clave sería fomentar la producción en empleos nacionales, como el campo y la industria, los pequeños productores rurales que están sufriendo muchísimo”.

Consultado sobre la afirmación de que “el argentino gasta más que lo que produce”, el ex ministro kirchnerista aseguró que “Argentina tiene alimentos para cientos de millones de personas. ¿Qué quiere decir que gasta más de lo que produce? Argentina produce un montón, el problema tiene que ver con cómo se distribuye, lo que ellos quieren decir es que la producción la tenemos que hacer todos a salarios bajos, y el consumo solo ellos, entonces todo consumo es mucho en ese criterio, porque cuando dijeron que un laburante pueda llegar a fin de mes, comprar un celular, irse de vacaciones era una fantasía. Nos están diciendo que todos tenemos que vivir pésimamente mal y ellos tienen que vivir en su country en sus viajes a Europa y a Miami. No es así”, concluyó.