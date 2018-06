En Junín hubo 85 por ciento de adhesión al paro docente de ayer

Gran acatamiento al paro convocado por las entidades gremiales del sector docente realizado ayer.

La medida de fuerza fue a nivel nacional, adhiriendo la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que conforma el gremio nacional Docentes Argentinos Confederados (DAC), como así también SUTEBA. En el orden local, la UDEB, que integra la FEB, y SUTEBA, impulsaron el paro docente, logrando muy buenos resultados, ya que el acatamiento fue del 85 por ciento, promedio.

El paro nacional de ayer contó con una adhesión docente de entre el 87% y el 90% en la provincia de Buenos Aires. El dato surge del relevamiento realizado por la FEB, a través de sus delegados de escuela en los 135 distritos en donde el gremio tiene representación.

Hoy será un paro provincial, de los docentes bonaerenses, juntamente con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. La medida del FUDB involucra a los sindicatos Suteba, AMET, FEB, Sadop y Udocba.



La medida de hoy , por 24 horas, corresponde a lo convenido en el congreso de la FEB del 7 de junio, que aprobó paro por 48 horas, según explicó a Democracia, la dirigente María Inés Sequeira, quien acotó que aún resta decidir cuándo se cumplirán las otras 24 horas de paro provincial.

Para la semana próxima está prevista una jornada de protesta provincial de los docentes, pero no será paro de actividades.

Lo que se imputa al gobierno es la falta de convocatoria a paritaria del sector. "El salario docente está congelado desde octubre de 2017; sin embargo, la política económica ha impactado fuertemente en el poder adquisitivo con un deterioro superior al 12 %. Las problemáticas educativas, que obstaculizan el desarrollo de las clases y vulneran el derecho social a la educación, siguen sin resolución", indicaron los gremios en un comunicado.

Desde SADOP, Nancy Tridone, secretaria general de la Delegación Junín manifestó que su gremio adhiere a la jornada de paro provincial que tendrá lugar hoy.

Por su parte Francina Sierra, titular de la Seccional Junín de SUTEBA, apuntó que pasaron más de 55 días que no tienen paritarias, ni tampoco algún contacto con la Gobernadora Vidal, que ayer estuvo en Junín.

Vale mencionar que un grupo de dirigentes docentes estuvo esperando a Vidal, frente al Municipio, pero la mandataria provincial no estuvo allí, sino que se dirigió directamente al Parque Industrial.