Realizarán una nueva edición de Expo Educativa

Se realizó una reunión entre la Subsecretaria de Desarrollo Social, Silvia Nani, la Directora de Educación, Fabiana Sienra y la Directora de la a Escuela de Educación Media N° 6 (ex Colegio Nacional), Nora Catania para la organización de una nueva edición de Expo Educativa.

Cabe destacar que la misma tiene como objetivo reunir a toda la oferta educativa de la ciudad como institutos terciarios, universidades, organismos públicos y centros de formación y alumnos y vecinos en general para informar sobre las diferentes propuestas que existen para seguir estudiando una carrera.

La Expo Educativa se llevará a cabo el jueves 28 y viernes 29 de Junio.

Silvia Nani, sostuvo que "estar en la Expo Educativa surgió del Consejo de Niñez y Adolescencia que venimos trabajando desde el año pasado. Nos hemos planteado este año dos políticas concretas que son mejorar la identificación y documentación de todos los niños, sobre todo de primaria y secundaria. Y la otra política que era la educativa, teníamos que ver como hacer que haya más información para la gente sobre las ofertas educativas que hay en la ciudad. En esa línea, nos pareció importante la iniciativa que se creó desde la Escuela de Educación Media N° 6 (ex Colegio Nacional) y por tal motivo se sumó de manera generosa Nora Catania".

A su vez, la directora de la escuela organizadora, Nora Catania, expresó que "es una satisfacción que el Municipio se sume a este proyecto que ya tiene 12 años y que muestra las ofertas educativas a nivel superior que hay en la ciudad. No solo está dirigida a los chicos de los últimos años de las escuelas secundarias sino para todos los adultos que quieran seguir estudiando. Hay mucha gente que no conoce las ofertas educativas que hay, y esta propuesta intenta que se conozca".

Para finalizar, expresó que "cabe destacar que todas las ofertas educativas tienen títulos oficiales, es algo que queremos aclarar”.

La invitación es para el Jueves 28 de Junio de 9 a 12 y de 14 a 20; y el viernes 29, de 9 a 12.