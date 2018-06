Los gremios docentes comienzan hoy una jornada de 48 horas de paro

Los docentes de la FEB definieron adherirse al paro nacional convocado para hoy y realizar 24 horas de paro mañana viernes, en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Lo mismo resolvió SUTEBA, gremio que nuclea a la mayoría de docentes que cumplen servicio en la provincia de Buenos Aires, asimismo UDOCBA.

Además de estas 48 horas de paro, se viene para la semana próxima una jornada de protesta provincial de los docentes, prevista para el 19 de junio.

Lo que se imputa al gobierno es la falta de convocatoria a paritaria del sector.

La medida del FUDB involucra a los sindicatos Suteba, AMET, FEB, Sadop y Udocba.

"El salario docente está congelado desde octubre de 2017; sin embargo, la política económica ha impactado fuertemente en el poder adquisitivo con un deterioro superior al 12 %. Las problemáticas educativas, que obstaculizan el desarrollo de las clases y vulneran el derecho social a la educación, siguen sin resolución", indicaron los gremios en un comunicado.

UDEB

María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) de Junín, en diálogo con Democracia, explicó que hoy, jueves 14, realizan el paro a nivel nacional al cual adhiere la FEB, que conforma el gremio nacional Docentes Argentinos Confederados (DAC). Cabe mencionar que UDEB es entidad de base de la FEB.

Respecto a mañana, viernes 15, la dirigente explicó que se hace un paro provincial, de los docentes bonaerenses, juntamente con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Este paro de 24 horas corresponde a lo convenido en el congreso de la FEB del 7 de junio, que aprobó paro por 48 horas. Aún resta decidir cuándo se cumplirán las otras 24 horas de paro provincial.

Nos estamos adhiriendo porque no tenemos convocatoria a paritaria, hace más de 50 días que estamos esperando. María Inés Sequeira. Secretaria de Udeb

Nos estamos organizando comunicando los fundamentos al convocar a paro, a todos los docentes de Junín y de la zona. Nancy Tridone. Secretaria de Sadop

Hoy hace 54 días que no tenemos paritarias, ningún llamado de la Gobernadora para resolver la situación salarial de los docentes. Francina Sierra. Secretaria de Suteba

A la pregunta cuáles son los reclamos en uno y otro caso, Sequeira respondió que prácticamente son los mismos. “Nos estamos adhiriendo porque no tenemos convocatoria a paritaria, hace más de 50 días que estamos esperando. Hubo decisiones totalmente unilaterales con respecto a lo que tiene que ver con el salario y el acuerdo paritario y todos los reclamos que se hacen de manera conjunta, aparte de que tenemos un fuerte aumento inflacionario y nosotros todavía seguimos cobrando el mismo salario que en agosto del 2017. Todos estos aumentos que se dieron este año, más el presentismo, son todas decisiones unilaterales del gobierno provincial, que no se acordó ni sabemos cuáles son las condiciones de ese aumento”, explicó la dirigente.

En cuanto si harán alguna movilización, Sequeira dijo que no, que solamente son dos días de paro, más allá de que cada uno de los distritos organice alguna actividad. Apuntó que la semana próxima, el 19 de junio, será una jornada de protesta que también “se está armando para ver de qué manera se llevará adelante”, dijo, para luego agregar: “tenemos que sentarnos a conversar con los otros gremios para poder consensuar esta decisión”.

SADOP

Por su parte, Nancy Tridone, secretaria general de la Delegación Junín de SADOP (Docentes particulares), al ser consultada por Democracia, manifestó que su gremio adhería a la jornada de paro provincial que tendrá lugar mañana viernes.

“Dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense se hará este paro docente en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

“Nos estamos organizando comunicando los fundamentos al convocar a paro, a todos los docentes de Junín y de la zona, que corresponde a la Delegación Junín. Ellos están analizando adherirse o no a esta medida de fuerza en conjunto con el resto de los gremios, para solicitar la convocatoria urgente a paritaria docente porque ya hace dos meses que no tenemos ningún tipo de información por parte del gobierno provincial al respecto”, manifestó la dirigente.

SUTEBA

“Hoy se hace paro nacional en el marco de las convocatorias que hacen las dos CTA, la que nosotros estamos nucleados que es la CTA de los Trabajadores y la otra que es CTA Autónoma. A esto se suma el gremio camionero”, explicó a Democracia, Francina Sierra, secretaria general de SUTEBA Seccional Junín.

Aclaró que además del paro de hoy, SUTEBA también adhería al paro de mañana viernes, en el marco de la medida de fuerza que impulsa el Frente de Unidad Docente Bonaerense. “Hoy hace 54 días que no tenemos paritarias, ningún llamado de la Gobernadora para resolver la situación salarial de los docentes, ni ninguna de las cuestiones que tienen que ver con la educación pública en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Advirtió que a esto se suma una tercera jornada de lucha, el 19 de junio, protesta sin paro, pero con acciones distritales para visibilizar las distintas problemáticas que hay en educación.