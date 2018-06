Destacan que cada localidad del partido cuente con desfibriladores externos

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín hizo entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en las localidades de Laplacette y Morse, donde además se brindaron a los vecinos, cursos sobre técnicas de RCP.

Aseguran desde el Municipio que todas las localidades del Partido disponen de este equipo que permite asistir a personas que sufren un paro cardiorespiratorio o, en casos que pueden derivar si no son atendidos en tiempo y forma, a una muerte súbita.

Al respecto, la doctora Fabiana Mosca, secretaria de Salud del Municipio, destacó la importancia de esta acción, ya sea por tratarse de una cuestión de emergencia vital o por la distancia. “Es bueno que todos los pueblos estén equipados y cuenten con un DEA, para que los vecinos puedan utilizarlos”, dijo.

"Con la entrega de los DEA en Morse y Laplacette hemos completado la entrega en todas las localidades del Partido de Junín, cumpliendo así, con la decisión del intendente Pablo Petrecca ", anunció Mosca, quien explicó que "el DEA nos va a orientar y ayudar en las situaciones de emergencia vital como muerte súbita o paro cardiorespiratorio”.

“Cuando lo colocamos en la víctima realiza la valoración de la actividad del corazón y nos indicará claramente qué acciones debemos realizar. Son órdenes sencillas, directas y orientadoras ayudando a los primeros intervinientes a realizar la reanimación", explicó la médica.

Utilidad

La titular de la cartera sanitaria municipal, señaló que "el desfibrilador externo automático (DEA), está diseñado para aquellos casos de paro cardíaco que suceden fuera de los centros hospitalarios ya que su sencillez de uso hace que el personal no médico pueda manejar con seguridad y eficacia a través de las instrucciones de uso que del desfibrilador. Por eso, no solo se hicieron entrega de los DEA, sino que además, se realizaron cursos de RCP y de primeros auxilios con los vecinos, porque la importancia está en los masajes y en hacer bien las compresiones a la persona que se está asistiendo".

Por otro lado, la funcionaria sostuvo que "después de los cursos, cada vecino conoce cuales son las acciones y los pasos a seguir ante un caso, es por eso, que cada pueblo ha decido colocar el desfibrilador en lugares donde se puede acceder en cualquier momento del día y todos los días, de hecho, las localidades de Roca y Tiburcio lo colocaron en las delegaciones municipales correspondientes y el resto, en los destacamentos policiales".

Recordó que este proceso de colocar desfibriladores en cada pueblo comenzó en enero de 2016 y desde ese entonces continuaron avanzando. “Hoy una importante cantidad de vecinos han realizado los cursos y además, ya hemos finalizado cursos de instructores, principalmente en el área de educación, lo que nos permitirá garantizar también le educación en este sentido y asegurarnos una ciudad cardio protegida", recordó.

Para finalizar, la doctora Mosca resaltó que "contar con desfibriladores externos automáticos y conocer las técnicas de RCP, pueden permitir salvar una vida, ante situaciones que generalmente se dan en ámbitos no hospitalarios y cuyas víctimas pueden ser un familiar, una migo o un vecino".