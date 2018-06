Las compras por el día del padre repuntan lentamente las ventas en comercios

El domingo es el día del padre y lentamente, a pesar de las bajas ventas aducidas por comerciantes en los últimos meses, los juninenses comenzaron a realizar las primeras compras de cara al domingo 17. Si bien el movimiento es muy leve, se espera que a medida que se acerque el fin de semana, las ventas aumenten, como suele darse en ese tipo de fechas especiales.

La gran vedette, como siempre, son las promociones y los descuentos lanzados por las tarjetas.

Verónica, de Mingorance destacó que “los días de promociones se nota más movimiento. Pero la cosa viene pareja y se comenzó a activar con el frío, la gente salió a comprar más, repuntó un poco por el frío”.

Contando con todas las promociones y tarjetas, la venta del día del padre arrancó hace una semana, según contó Verónica.

“La gente ya está comprando regalitos pero la mayoría de los regalos se compran al final, a último momento. Eso sí, la gente pregunta muchos precios, recorre y eso es algo que se nota mucho ya desde hace tiempo”.



Además, muchos eligen reservar lo que piensan comprar y vuelven el día de la promoción para hacerlo con la tarjeta.

Oscar, de Center Deportes, en la misma línea destacó que “la gente ya comenzó a comprar para el día del padre”, aprovechando las promociones vigente del Banco Provincia y Nación.

“La ventas no andan mal pero tampoco tan bien. No es como otras épocas. La gente se cuida más pero no es mala la venta. Jueves, viernes y sábado tenemos la promoción en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta que la gente elije mucho y se vende más”.

Según Oscar, “febrero fue muy malo pero ahora las ventas repuntan y el frío ayuda un montón”.

Leve repunte

Fabio de Bringeri aseguró que las ventas en el rubro aún permanecen en “modo mundial”.

De cualquier manera, destacó que “hay muchas promociones con tarjetas del Banco Nación, en cinco cuotas sin interés. Visa del Banco Provincia que ofrece 12 cuotas sin interés con el 10% de reintegro, para productos seleccionados y Mastercard del Provincia, con la novedad de 50 cuotas sin interés, para todos los productos”.

Según Fabio, las compras para el día del padre, “empiezan después del miércoles, generalmente arranca todo día del padre”.

El vendendor de Bringeri además aseguró que “junio arrancó mejor que mayo y eso que mayo fue buenísimo y levantó incluso la línea blanca -lavarropas, heladeras- llevó todo para arriba”.

Matías, de ML Joyería, indicó que las ventas en su rubro “bajaron bastante con respecto al mes pasado y la gente busca precio, aunque de a poco empezaron los encargues para el día del padre”.

Matías coincidió en que en los últimos tres días previos a la fecha del día del padre se dan las mayores compras.