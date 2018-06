Máximo “Tito” Bertoni, más de 50 años de trayectoria como vidriero

Bertoni Vidrios, ubicado en Roque Vázquez 126, es una vidriería que surgió como un emprendimiento familiar de Máximo Camilo Bertoni, “Tito”, hace más de 50 años, y que en base al esfuerzo y dedicación se extendió en el tiempo.

Está ubicado en Roque Vázquez 126, a cargo de Máximo Mario y José Bertoni, hijos del fundador de la vidriería.

Cuentan con vidrios de distinto tipo para obras, sea de casas, oficinas, locales, etc., menos para automotor, según lo manifestado por José Bertoni a Democracia.

Hay todo tipo de vidrios: templados, laminados, profilit, DVH termoacústico, etc. “Son vidrios de seguridad”, dijo Tito, para luego agregar que también se trabajaba con policarbonato, un material más resistente.

Sabido es que las construcciones modernas suelen tener ventanas de grandes dimensiones o paredes de vidrio, con doble vidriado hermético (DVH), termo-acústico, muy luminosos. Para este tipo de obra, Bertoni Vidrios también tiene el material vidriado.

“Nosotros hacemos todo lo que es obra no solo de Junín sino también de la zona. Donde nos llaman, vamos, no tenemos problemas en viajar”, dijo José.

Más de 50 años

Máximo Camilo Bertoni, “Tito” es quien comenzó con la vidriería y si bien actualmente está retirado, siempre colabora con sus hijos.

“Yo trabajaba en el vidrio desde los 15 o 16 años, por eso tengo más de 50 años en el rubro”, manifestó a Democracia. A la pregunta qué balance hacía, el vidriero expresó: “Estoy bien, conforme por cómo nos ha ido en la vida, aunque hoy estamos pasando a nivel país un mal momento. La situación económica está complicada. Después de 12 años de progreso, donde se lograron muchas cosas, hoy nos toca poner el máximo empeño para salir adelante”, afirmó.

Siempre con esperanza, la familia Bertoni no duda en continuar trabajando, como lo hizo siempre.

“Espero que dentro de unos años, esto lo comentemos como una anécdota, que pasó y nos sirvió para aprender”, manifestó.

Encuentro

El viernes último, 8 de junio, se realizó una reunión de colegas del rubro para compartir un asado. Tuvo lugar en las instalaciones de LP, en el Parque Industrial.