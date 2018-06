Confirman paro docente

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) definió 48 horas de paro, a consensuar dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que podría concretarse esta semana.

Adelantó que en caso de no llegar a un acuerdo, se profundizarían las medidas de fuerza y podrían no iniciar las clases luego del receso de invierno.

Por otra parte desde SUTEBA impulsan paro y movilización para el miércoles 13 y jueves 14 de junio, fechas que serían consensuadas con los otros gremios que integran el FUDB.

“Es evidente que el 15% de incremento con el que insiste el Gobierno es inviable y no alcanza a dar una respuesta genuina a las necesidades de los docentes”, aseguró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini.

Además, los congresales indicaron que, si esta situación no se modifica y el Gobierno continúa sin llamar a la Paritaria, si insisten con el 15% de aumento, sin cláusula gatillo o siguen haciendo propuestas unilaterales, se podría profundizar el plan de lucha y no iniciar las clases luego del receso de invierno.