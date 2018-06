Charla de Andrés Rosa sobre “La seguridad y la política”

El presidente de la comisión de seguridad del Concejo Deliberante de Junín, Andrés Rosa, estuvo este lunes, invitado por militantes y autoridades de la UCR local, dando una charla sobre la seguridad pública y el rol de la política.

En ese marco, el titular de la bancada “Compromiso por Junín” trazó un duro diagnóstico al afirmar que “la seguridad sigue siendo una de las máximas preocupaciones entre los ciudadanos y la política ha venido delegando lo que es la construcción del diagnóstico y las estrategias de intervención en el sistema policial”.

Luego, durante su exposición, el ex Director de Asistencia a la Víctima municipal, dijo que “la política no toma decisiones estratégicas. Sólo lo hace cuando tiene un cadáver caliente arriba de la mesa”.

A su vez, el concejal Rosa amplió: “Muchas veces la improvisación o la temeridad para abordar estas cuestiones que son complejas, termina siendo garantía de fracaso e insistir con algo que no funciona pasa a ser negligente. Me pregunto cuántas veces hay que darse la cabeza contra la pared para determinar que esto así no funciona”.

Rol de la policía

En otro tramo de la charla que dio en el comité “Hipólito Yrigoyen”, Rosa sostuvo que “hay que pensar qué tipo de policía queremos, por el deterioro de esa institución. Dejando de lado la corrupción, me refiero a cómo es su doctrina, su formación, cómo se produce inteligencia, la planificación, capacitación”.

Y afirmó que “en el siglo XXI tenemos policías del siglo XIX. No se hace un mapeo criminal, lo que hay es control poblacional, es lo que vemos, la foto que nos muestran en Junín y en el resto de la provincia de Buenos Aires. Controles en accesos a la ciudad, terminales de ómnibus, etc”.

Falta de funcionarios especializados

“Otra de las debilidades que tenemos es que no hay cuadros gubernamentales expertos en materia de seguridad pública. Lo que hacen la mayoría de los intendentes es nombrar ex comisarios retirados, que son los mismos que cuando estaban en actividad, porque no es que se pusieron a estudiar, llegan con las mismas carencias”, continuó el edil.

Por último, el especialista en seguridad, realizó un llamamiento a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para trabajar en la prevención del delito desde un punto de vista interdisciplinario. “Son las deudas políticas que tenemos en esta materia, que no ha sido incluida en la agenda de los asuntos sociales y económicos y cuando uno divorcia los temas de la seguridad pública de lo que son los temas de la inclusión nos equivocamos”.