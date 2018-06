Triquinosis: la prevención es clave

Los Ministerios de Agroindustria y de Salud de la provincia de Buenos Aires insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas preventivas para evitar que se registren casos de triquinosis en el territorio bonaerense. En ese sentido se alertó sobre el consumo de fiambres elaborados en lugares no habilitados y sin controles sanitarios.

“Actualmente se investigan casos sospechosos registrados en Pehuajó. Por eso reiteramos la recomendación de adquirir fiambres y carnes porcinas provenientes de frigoríficos habilitados por Agroindustria”, señalaron.

Ante la proliferación de puestos de ruta en zonas turísticas y vendedores ambulantes que ofrecen en sus canastos fiambres, sólo bajo la denominación de caseros, artesanales, regionales, de campo, sin su rotulado correspondiente en el que se visualice el fabricante y su habilitación, la cartera de Agroindustria advierte que esta modalidad de venta no garantiza la medidas sanitarias mínimas, de la materia prima, del personal, del lugar de elaboración y su venta, por lo tanto al no contar con las habilitaciones y controles bromatológicos correspondientes, son considerados alimentos de alto riesgo, pudiendo contagiar de triquinosis u otras enfermedades.

En tal sentido y teniendo en cuenta que con el inicio de los primeros fríos aumenta la elaboración y consumo de fiambres caseros de cerdo y jabalí, se solicita a las áreas de Bromatología municipales a realizar un trabajo conjunto para abordar la problemática de cada distrito en particular, con el objetivo de cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en la materia (legislación sanitaria Nacional y Provincial) que prohíbe la comercialización de carnes y fiambres sin las habilitaciones e inspecciones sanitarias correspondientes.

“Los años anteriores al inicio de esta gestión la enfermedad venía en aumento, y si bien los casos no surgían de establecimientos habilitados por los organismos provinciales o nacionales, se tomó como un tema prioritario de salud pública, coordinando acciones sanitarias entre la Provincia, la Nación y los municipios, logrando en estos dos años de gestión disminuir en un 90% la notificaciones de triquinosis”, dijeron.

En lo que va del año se han registrado casos humanos de Triquinosis en la provincia de Buenos Aires en los partidos de Quilmes, Mercedes, Luján y Pilar. Este último confirmado por el Laboratorio Central del Ministerio de Agroindustria.

Prevención

Para prevenir esta enfermedad es necesario sensibilizar a la población en el modo de consumo seguro de carnes provenientes de cerdos y/o de animales salvajes, se concientice y consuma productos y carnes seguras, provenientes de mataderos y fábricas habilitados por el Ministerio de Agroindustria o el Senasa. Las direcciones de Bromatología municipales son los actores primarios -dada la cercanía territorial- en detectar y actuar ante la presencia u oferta de productos porcinos que no han recibido el control correspondiente.

Es clave que aquellas personas que decidan elaborar fiambres caseros de cerdo para consumo familiar lo hagan a partir de reses de cerdos cuya faena se realice en una planta habilitada e inspeccionada por el Ministerio de Agroindustria o el Senasa.

En el caso que realicen la faena del cerdo, jabalí u otras especies susceptibles (peludo, puma, caballo, etc.) en su domicilio, a campo o en coto de caza, se recomienda llevar a analizar una muestra de carne del animal recién faenado a un Laboratorio Veterinario, Municipal, privado o de otra entidad donde realicen el diagnóstico exclusivamente por la “técnica de digestión artificial”. Se aconseja no comenzar a elaborar, vender o regalar, ni consumir productos, hasta tanto no se hayan informado resultados negativos a Triquinosis. Cabe recordar que en las personas los síntomas que permiten sospechar de triquinosis son: dolor abdominal, vómitos, diarreas, fiebre, hinchazón de ojos y parpados, y fuertes dolores musculares que llevan a la postración. Puede haber complicaciones neurológicas y cardíacas.

Ante la aparición de estos síntomas en uno o varios miembros de su familia o amigos y con el antecedente de haber consumido en el último mes carnes o productos de cerdo, jabalí, puma, peludo, caballo, más aún si no provenían de un establecimiento habilitado, concurra al hospital más cercano; y si todavía conservaran parte de los productos consumidos, consérvelos hasta que algún agente sanitario concurra a su domicilio, ya que son fundamentales para un diagnóstico rápido.