Sigue la polémica por las licencias entre los gremios docentes y el Consejo Escolar

Desde los primeros días, la aplicación del sistema de licencias online trajo aparejados algunos problemas y demoras que si bien aseguran que se solucionaron, los gremios docentes continúan aduciendo complicaciones para su tramitación.

Tras su aplicación en el mes de marzo pasado, a través de una pc, accediendo a la página de ABC o desde un teléfono móvil los docentes y auxiliares pueden cargar sus pedidos de licencias médicas y escanear el certificado para que luego le sea notificada la gestión o bien sea convocado a Junta Médica, dependiendo de su situación.

Si bien el sistema está pensado para brindar una facilidad y a la vez un mayor control, desde Udeb y Suteba remarcaron que aún resulta complicado para los docentes.

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín estimó que, “resulta bastante complicado, primero porque la página no funciona siempre bien, hay días en que te podés conectar y hay días en que no. A veces es engorroso porque no se puede ingresar y si bien pidieron paciencia para que empiece a funcionar, al día de hoy seguimos con complicaciones. A veces el diagnóstico del médico no es el mismo ni parecido a los que están en el sistema”.

Por su parte, la titular de Suteba, Francina Sierra aseguró que “es un problema provincial y desde que se implementó vemos que las dificultades son importantes. Hay problemas con el tema de las Juntas Médicas ya que hay docentes que son citados a otras localidades y si bien eso se puede revertir, es cuando el sindicato lo gestiona. Es un sistema limitado respecto de los diagnósticos y como encuadran las patologías”.

Asimismo destacó que “hay problemas con los cambios de funciones, cuando un docente deja su función por enfermedad, luego cuesta que el sistema lo cargue en la nueva función”.

Otorgamiento y días de licencia

Desde la carga hasta el otorgamiento, en muchos casos la licencia se demora.

“Desde que se ingresa hasta que se autoriza la licencia y te aparece el otorgamiento hay demoras. Si solo tenés dos días y tarda dos días, hasta que ponés el suplente ya pasó la licencia. Es bastante engorroso y hay gente que no lo ha podido hacer y con el tema de una enfermedad genera por ahí más estrés y angustia”, aseguró Sequeira.

Sierra coincidió y a la vez destacó que “incluso en general son los docentes con problemas de salud importantes quienes tienen más dificultades y se agranda el malestar”.

Por su parte Fernando Balbi, miembro del Consejo Escolar destacó que más allá de las demoras en el otorgamiento de las licencias, “son reconocidos todos los días hasta tanto llegue la respuesta”.

El Consejo Escolar tiene habilitada una mesa de ayuda para atender a todos los docentes y auxiliares por consultas o para la creación de una cuenta de correo, porque todas las comunicaciones y devoluciones se hacen a través de la cuenta de correo.

“Hay una gran base de datos a nivel central que otorga las licencias por el período de días que tiene predeterminado para cada patología médica, la que declare el médico de atención primaria, se remite escaneada la documentación, los días de licencia que indicó el médico y el sistema otorga una cantidad de días que puede ser mayor, menor o igual a lo que dice el médico, en función de la patología”, explicó Balbi.

Hubo una serie de ajustes que hacer pero nosotros tenemos la mesa de reclamos y ya no va más gente. Esto se acomodó. Hay que reconocerlo. Fernando Balbi

Como ejemplo, el tesorero del Consejo Escolar indicó que “si una faringitis tiene establecido cuatro días, se van a otorgar siempre 4 días. Si al llegar al cuarto día el docente no se encuentra recuperado se tramita un nuevo proceso de licencia. Pero hasta tanto no tenga una respuesta, los días son todos válidos, considerados como licencia válida porque es un problema del sistema que no está dando respuesta rápida”.

El sistema presume en principio la legitimidad del período de licencia solicitado.

En otro caso ilustrativo, Balbi explicó que si se solicita por ejemplo una licencia el día 10 y recién al día 20 informan que correspondían por la patología cinco días, es decir que hubiera sido hasta el 15, como recién se informó el día 20, el docente tendrá acreditado de todas formas hasta el 20.

“Si en función de la patología y de la documentación que se remite quedaran dudas, se lo cita al docente a una Junta médica. Hasta tanto sea atendido en la Junta, todos los días son de licencia médica porque el problema es del sistema”.

El sistema arrancó en marzo y según Balbi, “hubo una serie de ajustes que hacer pero nosotros tenemos la mesa de reclamos y ya no va más gente. Esto se acomodó. Hay que reconocerlo”.

Paro de 48 horas

El jueves los congresales de la Federación de Educadores Bonaerenses, de toda la provincia de cada uno de los distritos se reunieron en un Congreso en La Plata, “llevando el mandato de las bases, de los docentes de cada distrito para saber cómo se continúa la lucha. El Congreso definió 48 horas de paro que se van a consensuar con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Más movilizaciones, panfletos, entre otras medidas”, remarcó Sequeira.

Por su parte, Sierra destacó que el 11 de junio se definiría la fecha de paro y que el 14 junio, Suteba irá al paro con las dos CTA.