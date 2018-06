Prado Español: Apuntan a mejorar el alumbrado público

Con el desarrollo urbanístico y la extensión de los servicios, las demandas de los vecinos del barrio Prado Español empezaron a enfocarse, sobre todo, en cuestiones que ya no son tan urgentes ni elementales, puesto que se avanzó mucho en los últimos años en cuanto a su infraestructura.

Aquí los servicios básicos están cubiertos en gran medida y solamente queda un sector en las cercanías de Circunvalación donde todavía falta extender algunas prestaciones.

“El barrio Prado Español necesita muy poco en comparación con otros sectores de la ciudad. Tenemos más de 60 manzanas y nos quedan solamente unas ocho o diez cuadras, en las cercanías de la Circunvalación, para que sean asfaltadas o se les haga el cordón cuneta. También faltaría extender el gas allí. Tenemos necesidades, como en todos lados, pero estamos muy avanzados, es un lugar tranquilo y muy lindo”, resume el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Giapor.

Entre los asuntos que merecen tratamiento, el dirigente barría pone el acento en el alumbrado público, medidas para mejorar el tránsito y la instalación de cámaras de seguridad.

Asimismo, la situación de las instituciones educativas de Prado Español también genera preocupación entre los residentes.

Alumbrado

Una de las necesidades más urgentes en este sector pasa por el alumbrado público. “Tenemos un barrio al que hay que mejorar en ese sentido –señala Giapor–, hay que agregar luminarias en Borchex, porque prácticamente no tenemos allí y a la noche se hace complicado porque, ahora que la asfaltaron, los autos y principalmente las motos circulan a altas velocidades. Hemos tenido accidentes por falta de luces”.

En tanto, los lugareños sostienen que en el resto del vecindario habría que hacer un recambio de luminarias, avanzando hacia las luces Led. “El recambio de luces es obligatorio, ya no dan más”, remarca Giapor, para luego agregar: “Insisto en que somos tolerantes, sabemos que hay otros barrios que tienen más necesidades, pero hace unos diez años que venimos solicitando algunas cosas que no se nos dan”.



Tránsito

Uno de los pedidos que lleva más de una década es el de la instalación de un semáforo en la esquina de Posadas y Chacabuco, donde hay dos establecimientos educativos: la Escuela N°29 y el Jardín N°905, además de la sociedad de fomento a media cuadra. “Es un lugar por donde se transita mucho y necesitamos un semáforo”, afirma el presidente de la entidad fomentista.

Los vecinos sostienen que los reductores de velocidad que allí se instalaron no alcanzan para resolver el problema. Asimismo, la calle Posadas es una entrada al barrio y a la ciudad, y es un sector muy conflictivo en cuanto al tránsito, porque “los autos llegan de la Circunvalación y entran como vienen”.



Seguridad

Otra de las demandas de los vecinos de Prado Español pasa por mejorar los sistemas de prevención en materia de seguridad. Para ello, solicitan la instalación de cámaras de videovigilancia. En la actualidad, hay un solo dispositivo instalado en la intersección de Posadas y Circunvalación. “Nos han prometido mucho, en la administración anterior nos decían que ‘ya estaba, faltaba muy poco’, y seguimos igual”, relata Giapor.

Según dice, en el barrio se produjeron “algunos delitos” y, en tal sentido, recuerda un robo a una agencia de quiniela, el ingreso a una casa de familia, “hechos pasados pero que, si hubiésemos tenido las cámaras, tal vez podríamos haber detectado quiénes son los que hacen estas cosas”.

Finalmente, el histórico dirigente barrial, hace foco en los patrullajes y la forma en que se hacen: “Hace un montón de tiempo que digo que el patrullero pasa pero, cuando hay chicos en una esquina, ni siquiera para a pedir documentos. Deberían acercarse más a ellos. Y también veo que los móviles están medio destrozados, no hace mucho nos dieron 16 o 17 patrulleros nuevos y parece que se rompieron rápidamente”.