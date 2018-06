El sitio web de Democracia rompió récord de audiencia el mes pasado

En la celebración del Día del Periodista, no podemos dejar de referirnos al gran desafío que transitan hoy los diarios en papel en todo el mundo: cómo ser relevantes también en Internet. Ya no basta con tener un blog o subir a la web la tapa del diario, sino que los lectores piden una actualización constante, un portal completo con servicios y contenidos de calidad pensados específicamente para medios digitales.

En ese camino, desde el momento mismo de su lanzamiento a principios de marzo de 2006, Democracia se convirtió en un referente entre las páginas de noticias del interior del país y el sitio más visitado de Junín y la región.

Con la tecnología de Google Analytics incorporada al sitio desde su primera versión, se puede observar el notable aumento de visitantes durante estos 10 años.En este sentido, durante el mes de marzo de 2007 se alcanzaron 121 mil de páginas vistas, una cifra muy diferente a las métricas actuales. En ese sentido, en mayo pasado el sitio llegó a las 2.541.595 páginas vistas.

Otro dato de relevancia es la cantidad de páginas que visitan los usuarios y la duración de sus visitas. En Democracia, superan las tres noticias por visita, demostrando ello un particular interés, ya que el promedio entre diarios no supera las dos noticias por visita. Y permanecen en el sitio más de cuatro minutos por visita, una cifra superior al promedio.

El éxito de su desarrollo web llevó a Democracia a un lugar de liderazgo no solo en Junín sino en el ámbito provincial. En ese sentido, Alexa –un sistema de métricas de Amazon- ubica a Democracia en el segundo lugar dentro de los diarios de la provincia de Buenos Aires, sólo detrás de El Día, de La Plata.

Regional

Además de las herramientas tecnológicas, debe resaltarse que el diario mantiene una fuerte apuesta regional, con una navegación por ciudades para que sus lectores puedan ver las noticias locales de una manera fácil e intuitiva. Al respecto, cabe destacar que el periódico cubre diariamente el acontecer noticioso en diez partidos del noroeste bonaerense: Ameghino, Arenales, Bragado, Chacabuco, Junín, Leandro N. Alem Lincoln, Pinto, Rojas y Viamonte, con portales informativos propios para cada lugar.

Ese proceso de regionalización implica que Democracia brinda información de carácter local y regional a más de 300 mil personas que habitan esos partidos, reafirmando su posición de liderazgo en todo el noroeste bonaerense.

Edición impresa

Teniendo en consideración las preferencias de todos los lectores, Democracia cuenta con una aplicación en conjunto con la empresa canadiense Press Reader para permitir la compra del diario en un formato similar al impreso, todos los días.

Para contratarlo, hay que acceder a democracia.pressreader.com y elegir entre el plan anual, mensual o por ejemplar único. Una vez adquirida la suscripción elegida, los lectores podrán leer inmediatamente el diario en su computadora o dispositivo móvil.

Qué Destacados

Uno de los desarrollos más relevantes del sitio web es la sección de Qué Destacados, donde se pueden encontrar fácilmente bienes y servicios.En este sentido, el sitio mantiene las cuatro categorías del sistema de Qué Destacados: automotores, inmuebles, empleos y mix, y las diferencias con el uso de colores.

En ese marco, es de resaltar la posibilidad que tienen los avisadores de publicar su aviso clasificado por Internet. Este proceso de contratación, redacción y pago se hace en forma segura en la página de Qué Destacados, que forma parte del sitio web de Democracia, www.diariodemocracia.com/quedestacados.