Dante Alighieri: Por la difusión de la lengua y la cultura italiana

Hace 45 años, la Asociación Cultural Dante Alighieri abría sus puertas en Junín como una institución formada para la difusión de la cultura y el idioma italianos, tarea que continúa hasta la actualidad.

Con su comisión directiva renovada recientemente, la Dante mantiene con esfuerzo sus actividades que incluyen cursos, talleres y ciclos de cine para poder ampliar la oferta a la comunidad.

En su sede de Malvinas Argentinas 78, se dictan cursos de cultura y lengua italiana para niños, jóvenes y adultos así como de conversación y personalizados.

Además, la institución organiza ciclos de cine una vez al mes donde proyectan distintas obras de la cultura italiana, también charlas y actividades culturales.

Los comienzos

El 8 de junio de 1973 fue la primera reunión de la Dante Alighieri. Así se formó la primera comisión directiva y se empezaron los primeros cursos de lengua y cultura italiana y que se continuó hasta el día de hoy.

En la década del 90 funcionó el jardín de infantes Piccolo Giardino, pero luego, según indican sus autoridades “por falta de apoyo del estado argentino y del italiano no se pudo sostener y hubo que cerrarlo”.

En toda su trayectoria institucional la Asociación Cultural Dante Alighieri se sustentó y aún hoy continúa haciéndolo gracias a sus socios que en la actualidad suman 150.

La sede donde desarrolla sus actividades, le es facilitada a la institución por la Sociedad Italiana -aunque son dos instituciones independientes ya que la Sociedad italiana es de socorros mutuos.

“Pero somos todos descendientes de italianos y cuando uno necesita una mano, otro se la da”, destacó Cecilia.

También los cursos y alumnos ayudan a mantener la institución vigente, además de la constante colaboración de toda la comisión directiva.



Amor por la cultura italiana

María Emilia Sexton es la presidenta de la Dante y desde el inicio de la entrevista aclara su relación y apego con la institución a pesar de no ser descendiente de italianos.

“No tengo nada que ver con Italia, no tengo familiares pero amo mucho Italia y la cultura italiana. Con la Dante estoy vinculada desde el 1976 cuando empecé a estudiar. Hice además cursos de conversación, de arte. Luego por cuestiones laborales me alejé pero volví a vincularme en 2006 e integré la comisión que se formó en ese año y hasta el día de hoy sigo porque amo la institución”, aseguró. “Le debo mucho porque he aprendido un idioma que me encanta, he podido conocer Italia, muchas vivencias, hemos tenido gente que nos ha brindado mucho sobre arte, música y todo aporta a enriquecer la cultura de cada uno. Estoy muy agradecida por eso”.

Norma Colnago, tesorera de la Dante y Cecilia Borghi, secretaria son también pilares de la institución.

“Las integrantes de la comisión directiva somos las mismas que barremos, pintamos, hacemos todo”, aseguró Cecilia.



45 años

Mañana la Asociación Dante Alighieri cumple 45 años y la institución preparó un almuerzo para el domingo 10, a las 13 en su sede, en el que además celebrarán el día de la República Italiana y el día del Inmigrante.

“No habrá un acto protocolar, solo el almuerzo, como en otros años. Será un almuerzo familiar, abierto a la comunidad y a quien quiera acercarse ya que será bienvenido”, aseguró su presidenta.

“Nos gusta que nos acompañen y compartan lo que significa la institución. También para la comunidad ya que la institución le brinda a la comunidad sus actividades, cursos y ciclos de cine”.

Los cursos

La Dante cuenta con cursos de cultura y enseñanza de idioma italiano, del que actualmente hay dos primer año, un segundo, dos tercero y quinto año. También se dictan cursos para niños y adolescentes; cursos personalizados, para viajeros, conversación y talleres y seminarios.