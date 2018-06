El aumento de combustibles, otro duro golpe a los productores agropecuarios

Como ya se ha informado, desde el 1 de junio rige en todas las estaciones del país un aumento entre el 4,5 y 5% en las naftas y el gasoil.

El impacto del nuevo incremento en el precio de los combustibles, insumo principal de la actividad agropecuaria, vuelve a pegar de lleno en la rentabilidad del sector.

El sector agropecuario estaba en alerta por el impacto que esto podría tener en la producción, y sobre eso habló el responsable del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, en exclusiva.

El miembro de CRA analizó el contexto y advirtió que están en alerta para ver qué nuevas negociaciones hace el Gobierno con las petroleras para intentar licuar el impacto. “Vimos esa baja proporcional del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y creemos que el camino es por ahí”, indicó.

“Van a tener que seguir bajando el impuesto básicamente para tratar de que funcione como colchón amortiguador al impacto que podría tener esto si se mantienen las condiciones de hoy y se libera esta tregua que hicieron con las petroleras”, agregó.

Para Lestani, es necesario tener en cuenta que, en ese caso, “si bien ya ha avanzado bastante la siembra de la fina, nos agarraría con los principios de laboreo para la gruesa, y no hay que olvidarse que cada medio punto que suba con mil millones de pesos para el sector“.



“El gasoil se compra en efectivo”

En diálogo con Democracia, Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria de Junín dijo: “Sabíamos que iba a impactar mucho el aumento del gasoil porque parecía que no iba a tener freno y estamos en la puerta de una campaña de trigo porque ya arranca y venimos de una cosecha bastante mala, por lo que nos va a afectar mucho al bolsillo el tema del gasoil”.

“En algún momento, hace muchos años, había un gasoil diferencial para el campo. Ahora pagamos lo mismo que cualquiera que va a cargar en un surtidor con un auto de alta gama gasolero”, explicó.

“No hay ninguna diferenciación. Las compras de gasoil se hacen en contado, y por ahí hay algunas formas de comprar directo sobre todo en el caso de YPF y pagar con tarjeta de crédito con tasa agropecuaria. A veces se financia por 30 o 60 días y no todos los productores pueden acceder ya que son una cantidad de litros importantes”, agregó.

“La manera que tiene el campo de solventar los aumentos es endeudándose buscando la forma que te financie el banco o entregando cereal si algo tenés. Hay alguna línea de financiación que ha negociado la Federación Agraria con el Banco Provincia que se amplía el cupo de tarjeta y algunas ayudas de 1 millón de pesos con una tasa del 15 por ciento”, informó.

“Se está definiendo algo así como para aquel productor que no tenga el certificado de emergencia por todo lo que le pasó: un contratista o pequeño productor que tenga una carpeta en el Bapro bien calificada va a poder acceder a algún crédito para empezar la campaña de trigo”, subrayó.

“Este año se va a sembrar mucho trigo porque le productor está desfinanciado y están dadas las condiciones climáticas. El productor empieza a pensar hacia adelante”, concluyó.