Culminaron las obras en el Relleno Sanitario e inauguraron el vivero experimental

Con la presencia de vecinos, representantes de instituciones, funcionarios municipales y concejales, el intendente Pablo Petrecca, junto al director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)de la provincia, Rodrigo Aybar, anunció la finalización de las obras que convirtieron el basural a cielo abierto en el Relleno Sanitario que hoy pone fin a uno de los problemas de contaminación más preocupantes que tenía nuestra ciudad.

En ese sentido, Petrecca señaló que "ver esta obra nos llena de orgullo. Observar cómo se ha transformado este lugar, 25 héctareas que estaban abandonadas y libradas a la buena de Dios, dónde no había control, donde había chicos viviendo en la basura, un espacio que generaba un impacto ambiental y sanitario muy negativo gracias a un Estado municipal que durante años estuvo ausente".

Destacó el compromiso asumido de sanearlo “gracias a un gran trabajo en equipo que realizamos con la Provincia de Buenos Aires, por eso agradezco enormemente a Ricardo (Pagola), quien en ese entonces era el director de OPDS, al actual director del organismo, Rodrigo Aybar y por supuesto a la gobernadora María Eugenia Vidal quien nos acompañó para que esto hoy fuera posible y convertir el basural de Junín en un relleno sanitario saneado, con un vivero experimental y con recuperadores trabajando en óptimas condiciones junto a nosotros, siendo parte de este logro", agregó y adelantó que "el desafío ahora es seguir trabajando para tener la planta de reciclado y avanzar con nuestro plan integral de gestión de los residuos sólidos urbanos".

Además de la presentación, que se dio en el marco de la semana del medio ambiente y del que también participó el ex director ejecutivo del OPDS, Ricardo Pagola, se inauguró un vivero experimental.

Por su parte, Rodrigo Aybar, director ejecutivo del OPDS, dijo que "Junín se convirtió en un municipio que dejó de tener uno de los basurales a cielo abierto más grande de la provincia para convertirlo en un relleno sanitario. Para esto, nuestra tarea fue acompañar el trabajo que venía realizando el municipio, mostrando que cuando provincia y municipio trabajan juntos por un mismo objetivo, las cosas que se logran son muy grandes e importantes".

Para finalizar, Ricardo Pagola, ex director ejecutivo del OPDS, recordó que "a fines de 2015, cuando iniciamos la gestión, tanto la gobernadora Vidal como el Intendente Petrecca comenzaron a delinear el saneamiento de este predio y resolver así, un problema serio que ya tenía muchos años. Hoy vemos un cambio radical, con el tratamiento como corresponde de los residuos, sin olor, sin mosca y con una operatoria digna de ser mostrada".