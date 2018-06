No cesa la polémica entre el oficialismo y la oposición por la continuidad de Casa Huerta

Docentes de Casa Huerta, autoridades regionales y distritales, miembros de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Género y Familia, consejeros escolares y miembros de Suteba y Sadop se reunieron ayer en el marco de la situación que atraviesa Casa Huerta y su futuro.

La escuela Media Nº 8 pasó a formar parte de la modalidad adultos y Casa Huerta, como extensión educativa vería afectada su continuidad.

“Habíamos pensado en la posibilidad de que Casa Huerta dejara de pertenecer a adultos y formara parte de secundario, pero al trabajar el proyecto, vemos que los alumnos que en ese momento tenía Casa Huerta eran mayores de 18 años y debían pertenecer a adultos; además, la matrícula era muy escasa.

Oportunamente, según destacó la Jefa Regional, “había diez alumnos menores que estaban yendo a la escuela junto con adultos”, cuando la idea no es esa, sino todo lo contrario, es decir que los adultos estén con adultos y los menores de 17 años estén en escuelas secundarias “recibiendo escolaridad propia y trabajos propios de adolescentes”.

Por esa razón, Marini aclaró que “los diez chicos fueron escolarizados en aulas de aceleración, para chicos con trayectorias discontínuas y complejas, para que terminen el ciclo básico de 1º, 2º y 3º con profesores que acompañan el trayecto y luego ingresan al 4º de cualquier bachillerato de cualquier secundario”.

Asimismo, Marini especificó que los chicos que hubiesen ingresado en 1º año de Casa Huerta, “reciben el servicio alimentario, están en la escuela, participan de los proyectos propios de la escuela para adolescentes porque también tenemos que pensar que todos los chicos pueden estar en una secundaria común con otros chicos, no porque hayan tenido alguna situación de vulneración de derechos o una cuestión judicial de por medio tienen que estar todos juntos en un mismo lugar. Me parece que una verdadera inclusión significa que todos los alumnos puedan estar en cualquier institución de la ciudad”.

Para sostener el proyecto tiene que haber alumnos y por el trabajo que venimos haciendo, los alumnos faltan.

“El derecho a la educación está garantizado”

Concretamente sobre el proyecto de Casa Huerta Marini fue clara: “Para sostener el proyecto tiene que haber alumnos y por el trabajo que venimos haciendo los alumnos faltan. Es duro decir esto pero también se hizo la propuesta de que el proyecto de Casa Huerta pueda replicarse en algunas secundarias de Junín que también tienen alumnos con vulnerabilidad”.

Desde lo normativo, según indicó, “la Media Nº8 pasa a adultos y en adultos no puede haber menores. Los mayores de 18 van a ir a escuelas de adultos y los menores a secundarias. Había pocos adolescentes”.

“Casa Huerta no va a funcionar más como la extensión que era en la Escuela Nº8 sino que continuará el proyecto de la ONG. La propuesta que nosotros hacemos es que la ONG pueda continuar trabajando en el espacio físico de Casa Huerta con un comodato con el Consejo Escolar, desarrollando los microemprendimientos, la huerta, abiertos a la participación de otras instituciones”.

La jefa Regional de educación remarcó que nadie perderá su fuente laboral y que los docentes conservarán sus puestos porque se van a abrir tres divisiones en el servicio penitenciario para internos que estaban en lista de espera.

“Hay una cuestión que tampoco se puede desconocer. Hoy ellos van a poder hacer el secundario. El derecho a la educación de los chicos está totalmente garantizado y se abre la posibilidad de que otros puedan empezar a estudiar”, concluyó.





Voces opuestas

La concejal por Unidad Ciudadana, Maia Leiva destacó: “Quisimos generar una mesa de diálogo y encuentro para ver si se puede revertir la situación pero la verdad que hay un discurso de continuidad cuando la continuidad no está garantizada. Que se deriven los chicos y que se asegure el trabajo de los docentes en otra institución no quiere decir que haya continuidad”.

Leiva recordó que “hay un proyecto educativo de más de 15 años que trabaja con una población sumamente vulnerable, que trabaja por la inclusión de los jóvenes. Creo que se sujetan a un número de matrícula y no a un proyecto real. No se tiene en cuenta que matrícula había y que con la decisión política que toma la gobernadora Vidal con el tema de los bachilleratos, que es cuando Casa Huerta pasa de ser un secundario a formar parte de adultos. Ya no cuenta con transporte y servicio alimentario, con lo cual se va desmembrando, desarticulando la comunidad educativa”.

“Casa Huerta trabaja con un proyecto institucional en articulación con distintas instituciones. No se puede hablar de continuidad educativa si no está la matrícula inicial en la escuela, si no están los chicos, si no se respeta el proyecto educativo y se desarticula toda la comunidad educativa. Estas son decisiones políticas, vinculadas íntegramente con el intendente Petrecca”, enfatizó Leiva.



“Que se revea la situación”

Por su parte, Maximiliano Berestein, concejal del Frente Renovador destacó al grupo de docentes “sumamente comprometidos, más allá de su trabajo formal en el sistema educativo, comprometidos con la realidad social de un grupo de jóvenes de altísima vulnerabilidad social que están luchando por sostener el proyecto Casa Huerta y por otra parte, autoridades del sistema educativo, que se justifican en las resoluciones del ministerio de Educación para tomar la decisión de que Casa Huerta como lo conocemos actualmente deje de existir”.

Desde el Frente Renovador, Berestein hizo hincapié en la necesidad de “generar una solicitud, un proyecto de resolución solicitándole al intendente y al ministerio de Educación que revea la situación de Casa Huerta, que retomen los pasos hacia atrás y pueda seguir funcionando como un proyecto encabezado por docentes con un enorme compromiso con la sociedad, en el vínculo con los jóvenes que participan de la institución”.