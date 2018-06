Fiscal pide la elevación a juicio por el Camino a la Laguna

En las últimas horas se conoció la medida que la Fiscal Vanina Lisazo solicitó para que se eleve a juicio la causa cursada por presuntas irregularidades en la pavimentación del camino al Balneario y por la que resultaron imputados los ex funcionarios municipales de la gestión de Mario Meoni, Agustín Pinedo y Gastón Blanc.

Al concluir la etapa investigativa, la fiscal requirió la elevación a juicio al juez competente y ahora se aguarda fecha de juicio oral.

La imputación, según indicó Lisazo a Democracia, “es por irregularidades en las obras, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ellos no controlaron que la obra se hiciera como debía hacerse”.

A su vez, los imputados “pidieron ampliación de la pericia con una serie impresionante de puntos. El perito que había hecho la anterior y pertenece a la Universidad Tecnológica realizó una ampliación y la verdad es que la pericia vino aún más contundente en su contra. Ahora ya la damos por finalizada y elevamos la causa a juicio”, concluyó la funcionaria judicial.

La obra había sido iniciada en agosto de 2008 e implicaba la repavimentación del acceso al Parque Natural Laguna de Gómez, que efectivamente se efectuó pero según las actuaciones, "ninguno de los ex funcionarios municipales habría controlado su ejecución como se debía".