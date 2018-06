Se realizó con éxito en la Ciudad una feria de alimentos y verduras orgánicas

Este fin de semana se llevó a cabo con éxito Mercado Estación en la plaza de los Ferrocarriles Argentinos, especialmente enfocada en la venta de alimentos y verduras orgánicas. Visitantes y vendedores mostraron su entusiasmo con la iniciativa.

Los productos que se vendieron directo al cliente y sin intermediarios fueron panificados integrales, budines, prepizzas, galletitas; yerba y azúcar orgánica; hamburguesas de arvejas, soja, lentejas; empanadas de soja; vinos; aceite de oliva; frutas secas; huevos; panificados; miel; especias; gastronomía para celíacos; dulces artesanales; mermeladas; berenjenas en escabeche orgánicas; quesos; verduras; chocolates artesanales; plantas aromáticas y plantines de araucarias y suculentas. Tanto los productores como el público que asistió mostraron su beneplácito por la iniciativa.



Experiencias

Los emprendedores, Agustina Bucciarelli y Fabián Ice, de miel pura de la colmena El Envase expresaron que "lo nuestro es un emprendimiento familiar y Mercado Estación es muy bueno porque nos permite trabajar directamente con los clientes. Es un espacio que nos da el municipio que no hay que desaprovechar y no hay que tener vergüenza de venir", destacó Agustina y aseguró que también sirve para "pasar un día en familia, compartir, presentar el producto e interactuar con la gente".

Verónica Lucero explicó que "vendemos productos regionales de la zona de Mendoza. Tenemos una finca en San Rafael. Está muy buena la idea de hacer venta directa y de esta manera poder abaratar los costos. Cada vez que venimos vemos que se acerca más gente".

Karina Borzani, que realiza elaboraciones caseras sin gluten para celíacos, manifestó que "hoy traje alfajores y budines y se vendieron todos porque vino mucha gente. Le agradezco a la municipalidad que haga este emprendimiento porque así la gente nos va conociendo. Inclusive hay gente que no es celíaca que opta por consumir estos productos".

Patricia Mayol, oriunda de Los Toldos, contó que "me enteré de Mercado Estación por mis colegas hacedores y vine. Hago tortas para cumpleaños y por suerte vendí mucho".

Adolfo Di Paola, que trabaja con Marcela Calderón de Los Toldos también, vende pan realizado con harinas artesanales orgánicas molidas a la piedra con trigo biológico (sin fertilizantes), producido en un campo de Baigorrita. "Vendemos este pan artesanal común y con semillas. Se vendió bien, especialmente a las 16.30, cuando había más sol. Este lugar es una buena presentación para nuestros productos".

Julio Frontini, concurrente a la feria, dijo que "la verdad que esta inciativa es maravillosa: hay mucha gente que está mostrando las habilidades que tiene. Trato de aprovechar todo. Siempre trato de colaborar. Me encanta que la gente progrese. Es muy bueno que la gente haga lo que sabe o aprender lo que no sabe".

Esta propuesta es llevada a cabo de manera conjunta entre el Gobierno de Junín, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el centro de referencia local de dicho Ministerio. Aquellos productores que quieran participar deben acercarse a la Subsecretaria ubicada en España 37 para poder sumarse.