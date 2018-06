Tomaron muestras en el Río Salado para determinar la presencia de larvas de barigüí

Especialistas del centro de estudios parasitológicos y de vectores y de la Comisión de Investigaciones Científicas, perteneciente al Conicet, junto a los funcionarios del área de Medio Ambiente del Municipio, recorrieron hoy las lagunas de nuestro Partido y el Río Salado para tomar muestras y determinar la presencia de larvas de barigüí.

El Jefe de Gobierno de Junín, Pablo Petrecca supervisó los trabajos. También se llevó a cabo una reunión informativa con referentes de distintos barrios de la ciudad.

Al respecto, Pablo Petrecca, intendente de Junín, afirmó que "este es un trabajo de todos los días, esa es la única forma de mitigar la presencia de este molesto insecto. Siempre dijimos que no lo íbamos a poder eliminar, pero desde el día uno de nuestra gestión nos propusimos trabajar para bajar su población. Agradezco la presencia de los especialistas y el acompañamiento al trabajo que venimos realizando, durante todo el año y en conjunto con otros municipios para tener mejores resultados. Así continuaremos trabajando, para que cada vez haya menos bariguí en nuestra ciudad".

Perla Casella, directora de Medio Ambiente del municipio, explicó que "es una continuación del trabajo que venimos realizando junto a los especialistas y los municipios de la región afectados por la presencia de este insecto. Este muestreo tiene como objetivo determinar la presencia de larvas y de esta manera, saber de cómo impacta el trabajo que venimos realizando y las medidas a tomar".

Por su parte, Juan García, investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, adelantó que "en esta oportunidad, de todas las muestras que hemos tomado, no hemos podido encontrar presencia de larvas, esa buena noticia se da por dos factores que están interviniendo. Uno, es el ambiental, ya que el río está bajo y el otro, es el trabajo conjunto entre los municipios y el gobierno provincial y las acciones que hoy se llevan a cabo conjuntamente".

"Este es un problema que tiene solución, obviamente va a llevar tiempo, pero por primera vez vemos que se está trabajando bien. Los vecinos de Junín tienen que saber que, por primera vez, se está trabajando conscientemente y muy bien. Tomando estas muestras, para saber dónde se tienen que aplicar los productos y de esta manera no mal gastar recursos. Esta toma de muestras permite saber dónde está la larva desarrollándose y dónde hay que atacar", explicó.

Por otro lado, García señaló que "Este trabajo hay que hacerlo como se está haciendo aquí, durante todo el año y así lograr bajar la densidad y de esa manera evitar que los vecinos sufran las consecuencias, más allá de que el insecto siempre está presente, en momentos del año en mayor cantidad y en otros no tanto, lo importante es que, si se continúa con este estudio, estará bajo control y así trabajar ordenadamente".

Otro de los especialistas que participó de los trabajos fue Fernando Carlos, integrante de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), de la provincia de Buenos Aires. "Aquí se está trabajando muy seriamente en esta temática. Nosotros desde la CIC lo que buscamos es que este trabajo se sostenga en el tiempo, a través de un proceso de trabajo conjunto para la prevención", dijo.

Fernando Carlos indicó además, que "el trabajo realizado hoy en Junín, nos permite determinar su hay presencia de larvas o no en los puntos de muestreo ya establecidos. En este caso hemos detectado que no hay presencia de larvas, pero que no haya no quiere decir que haya que dejar de trabajar. Este es un trabajo continuo de hace más de un año y medio y lo que hace es que cuando el insecto vuelva, lo haga de manera mitigada. Además, el trabajo en conjunto con otros municipios, como Bragado, Alberti y 25 de Mayo, permite un intercambio de experiencias para trabajar articuladamente entre todos".

Charla con los vecinos en la Sociedad de Fomento

Luego de la toma de muestras, los especialistas y autoridades municipales mantuvieron una reunión con referentes de barrios aledaños al Salado con el objetivo de contar los trabajos que se vienen realizando y también escuchar qué percepción tienen los vecinos respecto de la presencia del bariguí.

Marcelo García, presidente de la sociedad de fomento de Villa del Parque, expresó: "La charla fue muy interesante ya que nos informaron cómo se viene trabajando en nuestra ciudad y además pudimos sacarnos algunas dudas. Hoy hay menos presencia del insecto pero es importante que se trabaje todos los días del año para que cada vez haya menos, tal como viene ocurriendo en nuestra ciudad".

Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, por su parte, indicó que "es una satisfacción ver que el municipio, junto a los especialistas, está ocupado en bajar la presencia de este insecto que tanto molesta. Hoy se nota menos presencia, por eso es importante que se siga trabajando como se está haciendo, entre los municipios y la provincia para que podamos estar mejor. Como dije, estoy satisfecho por el interés que hay en poder sacarnos a este insecto de encima, llevará tiempo, pero vemos que se está trabajando en serio".