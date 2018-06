Balestrasse, sobre la planta depuradora: “Quedó chica para Junín y está obsoleta"

En declaraciones al programa radial “Río Revuelto” de FM Clásica 103.7, el nuevo secretario de Obras Públicas del municipio, Marcelo Balestrasse se refirió a la situación de la planta depuradora y la necesidad de una nueva inversión cuya viabilidad de financiación dependerá de Nación.

“Creo que hay que gestionar, gestionar y gestionar y estar todas las semanas pidiendo por eso y golpeando la puerta. Sé que estamos viviendo un momento muy difícil a nivel nacional y complicado por la coyuntura que uno está viviendo que es de público conocimiento. Que hay ajustes que hay que hacer. Pero hasta ahora las obras y el financiamiento de las obras iniciadas no se paran”, explicó el funcionario que días pasados se convirtió en Secretario de Obras Públicas, tras la partida del Arquitecto Diego Frittayón.

“La primera preocupación que hemos tenido, es qué pasa con los fondos de las obras iniciadas y eso está garantizado. Ahora, obra nueva es difícil. Hay que ser realista, es difícil”, aceptó.

“A mí me parecía casi un sueño, difícil de alcanzar la obra del desagüe pluvial de Barrio Norte y vino. Hay que tener la esperanza y la expectativa, y trabajar para ello. Esto no va a venir porque estemos alineados en tres gobiernos, hay que justificar un montón de cosas, hay que estudiar. Se están haciendo los estudios relativos con la gente de Nación y hay que ser pacientes pero no claudicar. Los sueños se pueden hacer realidad si uno es perseverante, si se trabaja con ahinco”.

Una nueva planta depuradora requiere “de proyectos, de toda una logística administrativa, de cómputos, de presupuestos de trabajo para poder lograrlo. Y eso es lo que tiene que hacer Junín. Bregar por esa planta que hace añares que tiene problemas, que tuvo poco mantenimiento a lo largo del año, que quedó chica para una ciudad como Junín, que quedó obsoleta en la tecnología, que tiene muchas fisuras en sus contenedores por decirlo de alguna manera y funciona a medias, hay que hacer el trabajo necesario. En eso está Guido Covini, luchando por eso junto al intendente”, concluyó.

Cruces y reclamos

En una nota publicada por Democracia recientemente, funcionarios habían destacado que se trabajaba para “refuncionalizar la planta depuradora y en la reparación de grietas”.

Del mismo modo, se puso en duda si la denunciada presencia contaminante en Rocha proviene de la planta y remarcaron que no se tuvieron en cuenta los protocolos de acción a la hora de tomar la muestra.

Asimismo, admiten que la planta depuradora hoy en día quedó obsoleta y que es necesario la construcción de una nueva, lo que requeriría una inversión de nada menos que 20 millones de dólares.

Por su parte, Hugo Moro, ex concejal de Chacabuco y militante del Frente Renovador, estuvo días pasados en Junín y se refirió a "la problemática ambiental que tienen los pescadores de la Laguna Rocha, porque la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Junín no estaría funcionando y arrojaría líquidos contaminados al Río Salado que alimenta la misma".