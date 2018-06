Giaccone pide alternativa para no desfinanciar a los municipios

La diputada provincial de Junín Rocío Giaccone reiteró el pedido de discutir las tarifas de los servicios públicos de los bonaerenses, en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Servicios Públicos.

En la reunión se discutió la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal, que quita el 6% de la tarifa eléctrica que las distribuidoras rinden ante las municipalidades, y que significa pérdida en las recaudaciones de los diferentes distritos.

“Tenemos que trabajar para encontrar una alternativa al proyecto para encontrar una solución a la situación que plantean los intendentes”, expresó Giaccone durante la reunión en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Además, Giaccone explicó el proyecto de ley que presentó desde su espacio y que apunta a bajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas, con el objetivo de reducir la tarifa. El mismo plantea establecer una tasa de rentabilidad máxima para las empresas. “Llegó el momento de tocar a las empresas”, expuso la legisladora.

Por último, la diputada juninense también se refirió a la necesidad de reveer el alcance de la tarifa social. Esta última tiene efecto únicamente en aquellos usuarios que no superen los 300 kilowatts, a pesar de que a las distribuidoras no se les cobre esa diferencia. “El objetivo es que el vecino pague menos, todos tenemos que colaborar, nos los piden los vecinos, no importa de qué partido seamos, nos piden ayuda”, concluyó.