Julio Aro visitó Junín: dio charlas sobre la identificación de compañeros caídos

El ex combatiente de la guerra de Malvinas, Julio Aro estuvo en Junín donde dio una serie de charlas sobre la iniciativa que tomó hace algunos años.

Aro se puso al hombro el proceso de identificación de sus compañeros caídos en Malvinas y por tal motivo fue propuesto por la Universidad Nacional de Mar del Plata para el premio Nobel de la Paz.

Hasta el momento logró dar nombre y apellido a 90 sepulturas. Fue recibido en nuestra ciudad por el Centro de Veteranos de Malvinas de Junín y el gremio SMATA, ya que tiene su fundación denominada No Me Olvides.



Marcos Bruno, del Centro de Veteranos de Malvinas de Junín, indicó que "quiero agradecer a Carlos, interventor de SMATA Junín, que hizo posible esto. Para los veteranos de Junín es un orgullo poder tenerlo a Julio (Aro), otro veterano más, en nuestra ciudad. Él hizo algo que todo el mundo esperaba y por suerte lo podemos tener en Junín. El centro de veteranos de Junín siempre apoya y acompaña a este tipo de iniciativas y a esta en especial".

A su vez, Julio Aro, manifestó que "estamos muy felices y recorriendo todo el país. Pudimos hacer lo que hicimos cuando uno tiene un objetivo claro. Llegamos a Junín y nos sentimos como en casa. Cuando hablamos de SMATA hablamos de la fundación porque somos iguales y atrás de nosotros hay una gran cantidad de personas que ponen su corazón y su esfuerzo por ayudar a los otros. Y hemos logrado darle la identidad a 90 compañeros, la semana que viene serán dos más y vamos por los que faltan. Hoy miramos a los ojos a los padres y les podemos decir 'sabés dónde está tu hijo', pudimos cambiar esa placa fría de soldado solo conocido por Dios por el nombre y apellido como corresponde. Es el acto soberano más grande que hay después de la guerra de Malvinas".



Consultado por su candidatura al Premio Nobel de la Paz, Aro, explicó que "eso es una locura y una caricia al alma. En eso soy muy egoísta porque el premio Nobel de la Paz puede ser cualquier persona de nuestro país. El premio nuestro lo tuvimos cuando el 26 de marzo acompañamos a esa mamá arrastrando las piernas hacia la tumba de su hijo. Y te dicen llorando 'gracias por encontrar a mi hijo', con eso ya ganamos el premio y no hay mejor que eso. El abrazo de esa madre ya opaca cualquier premio que puedan darte".

Para finalizar, Miguel Monforte, a cargo del documental “Héroe corriente", expresó que "este documental trata de la necesidad de las familias de encontrar a sus hijos y devolverles la identidad. Nosotros le dimos formato de documental a este gran trabajo que hizo Julio Aro. Tratamos de estar en todos los lugares posibles y hay mucha emoción cuando proyectamos al mismo. Nos llegan muchos mensajes y situaciones que pasan luego de ser visto el documental. Hay chicos que se acercan para ver si los podemos ayudar para que salgan de ese trauma de lo que fue la guerra. Estamos muy felices por la recepción de este trabajo que hicimos".