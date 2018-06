Gisela Berger habló de la relación actual entre Daniel Scioli y Karina Rabolini

Gisela Berger sorprendió a todos al hablar sobre la relación actual que mantiene su novio, Daniel Scioli con quien era su ex pareja Karina Rabolini.

La novia de Scioli confesó: “La verdad es que no sé mucho, pero a veces sé que hablan. Que se llaman por teléfono, se escriben. Es una relación de no sé cuántos años”.

“No me da celos para nada” resaltó sobre el vínculo entre el ex gobernador y Rabolini en el programa Hay que ver.

Al ser consultada sobre si, al igual que su pareja, es kirchnerista, marcó: “No me voy a meter en política“.“Son temas que está tratando él, y yo prácticamente no me meto” dijo sobre las causas que existen sobre el ex vice presidente de la Nación.