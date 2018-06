Villa del Parque: Vecinos preocupados por la inseguridad

Preocupados por la inseguridad, los vecinos del barrio Villa del Parque, a través de la sociedad de fomento, convocaron a una reunión con las autoridades policiales y municipales para hacerles saber la realidad que viven a diario en ese sector.

Los funcionarios que escucharon las quejas de los lugareños fueron: el secretario de Seguridad, Fabián Claudio; el subsecretario de Control Ciduadano, Mario Olmedo; y el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano, además del concejal Marcelo García. También estuvo presente el titular de la Comisaría Primera, Ricardo Gigliotti, junto con su jefe de calle, y el vice jefe del Comando de Patrullas, Juan Urquiza, además de referentes de la federación de Sociedades de fomento.

Los reclamos

Los vecinos hicieron oír cada uno de sus reclamos a los funcionarios presentes. El vicepresidente de la sociedad de fomento remarcó que "se están dando hechos de extremada violencia, que ya superan lo que es un hurto", algo que preocupa a los residentes de la zona.

El primer ejemplo presentado fue el de una familia a la que días pasados se metió una persona en su lote y, aunque no ingresó a su casa, apuntó con un arma a uno de los moradores y robó una cartera. Dos días después, robaron un motor en el mismo inmueble. "Notamos que la policía ya no pasa como antes. En el verano se veía mucho el móvil, era realmente una tranquilidad, y hace un tiempo que ya no es así", se lamentó la vecina.

Otra mujer agregó que ve cómo a veces "estacionan el patrullero en el parque y se quedan ahí tomando mates o durmiendo".

Ante el reclamo por la tardanza de los móviles cuando hay denuncias, Urquiza sostuvo que "ahora el centro de atención del 911 está en Campana y por ahí se demora un poco de informar el evento a nosotros".

En el último mes se están dando hechos de extremada violencia, que ya superan lo que es un hurto que es lo que se solía ver acá. Juan Pablo. Vecino.

Ricardo Zárate, un histórico vecino de la zona, recordó que hace un tiempo, cuando le quemaron un auto, lo tuvo que apagar con una manguera porque "la policía llegó rápido pero no tenían ni un matafuegos". También dijo que sufrió robos en su casa, hizo dos denuncias y cuando fue a la fiscalía se enteró de que "no llegaban las denuncias" allí.

"Hace quince días salimos con mi familia -relató otra vecina- y cuando volvimos nos dimos cuenta de que nos habían entrado y nos robaron algunas herramientas y otras cosas no muy importantes, pero a mitad de semana nos mandaron a decir que iban a volver porque habían visto por la ventana lo que teníamos".

Mantenimiento

Los vecinos dicen que en Villa del Parque hay un lugar conocido como "el campito", al lado de la clínica psiquiátrica, donde se esconden cosas robadas. Desde la sociedad de fomento se pidió en más de una oportunidad que se limpie esa zona, pero no obtuvieron respuestas.

También piden que la clínica coloque un alambrado perimetral y que se haga mantenimiento de la plaza de Los Zorzales y Tupungato.

También reclaman incorporar más luminarias. "Tal vez con mejor iluminación y con mantenimiento, podamos tener más seguridad", señaló un fomentista.

Respuestas

Una vez escuchadas las demandas de los vecinos, los referentes municipales y policiales ensayaron algunas respuestas. Urquiza afirmó que se van a intensificar los patrullajes y Claudio promovió el uso de la aplicación pare celulares Seguridad Provincia, "que permite hacer denuncias anónimas" por robos y hurtos, venta de drogas y corrupción policial.

Pero la noticia más importante para los lugareños vino sobre el final y la anunció Claudio: "Hace veinte años que se empezó a trabajar en la posibilidad de instalar un destacamento en Villa del Parque. Después hubo diferentes cuestiones de dominio que impedían que eso se concretara. Cuando asumió esta gestión se empezaron a hacer las gestiones para regularizar su inscripción. Eso está terminado y hoy (por ayer) se comunicaron del departamento de arquitectura del Ministerio de Seguridad y me dijeron que la semana que viene van a venir a para ver el lugar y analizar qué hay que hacer para adaptarlo para su uso. Allí va a funcionar una dependencia del Comando de Patrulla".