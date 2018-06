Por la limitación en el servicio, impulsan que el tren de Junín llegue hasta Once

Como informó Democracia, el 25 de mayo y al igual que en enero pasado, el servicio de la línea San Martín de larga distancia, que conecta las estaciones Retiro con Junín, sufrió un cambio en el recorrido original, y ahora las formaciones sólo llegan hasta la estación de Caseros.

Esto se debe al avance de las obras del viaducto, ya que comenzarán a elevar las vías entre Palermo y La Paternal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta nueva medida, según informaron desde Trenes Argentinos, estará vigente hasta mediados de 2019, momento en que estarían finalizadas las obras del viaducto. Ya se colocaron los pilotes que sostendrán las vías con una elevación sobre el suelo y la obra estaría finalizada para el primer trimestre del año que viene.

“Las bases están casi terminadas, ahora seguiremos con la fabricación y colocación de las vigas que sostienen la estructura. Cada vez más cerca de una ciudad sin barreras”, informaron desde Autopista Urbanas (AUSA), empresa encargada de la realización del proyecto.



De Junín a Once

Más allá de la importancia que tiene la obra del viaducto, que mejorará la circulación de los trenes y eliminará once pasos a nivel, debido al trayecto limitado entre Junín y Caseros (para la ida y vuelta), la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio ha disminuido considerablemente: hoy, a diferencia del tramo original que llegaba a Retiro, se observa un tren semi vacío cuando arriba o parte desde nuestra ciudad.

En efecto, se presentó una propuesta alternativa para que las formaciones de Trenes Argentinos vuelvan a llegar al corazón de la ciudad de Buenos Aires: circulando por el ramal Sarmiento hacia la estación Once.

“Estamos tramitando este tema con la empresa, pero todavía estamos esperando una respuesta”, afirmaron a Democracia desde el gremio La Fraternidad de Junín. Y agregaron: “Desde las últimas modificaciones hay menos circulación de gente”.

Si desde la empresa estatal Sofse llegan a dar el visto bueno para este cambio, la conexión entre la línea San Martín (que pasa por Junín) y Sarmiento se llevaría a cabo en la estación de Mercedes, ciudad que tiene el “privilegio” de contar con el paso de los dos ramales ferroviarios.

Horarios y tarifas a Caseros

Los horarios de salida desde Caseros son los lunes, miércoles y viernes a las 18.29 (llega 23.02), mientras que los lunes, martes y jueves salen los trenes desde Junín a las 04.10 (Llega 9:10).

Los pasajes para el tramo completo continúan costando $ 250 en clase primera y $ 300 en pullman. Los jubilados tienen un descuento del 40% y los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis.

Además, en las compras a través de la página web, las tarifas tienen un descuento adicional del 5%. Los pasajes se podrán adquirir a través de la web y en boleterías.

Vía web (con tarjeta de crédito y débito, 5% de descuento en la tarifa): a través de la página www.trenesargentinos. gob.ar.

Boleterías (en efectivo, tarjetas de débito y crédito, hay que llevar DNI): Retiro, Chacabuco, Junín y otros 43 puntos del país.