En 2018 aumentaron 46% los inscriptos para terminar la primaria y la secundaria

El gobierno bonaerense logró aumentar un 46% (111.883) los inscriptos en 2018 en comparación con 2017, dando “un fuerte impulso a la educación para adultos y entendiendo la importancia de la terminalidad escolar para la inserción laboral”, destacaron desde la administración de María Eugenia Vidal.

Es decir, este año lectivo se inscribieron 352.677 jóvenes mayores de 18 años, contra los 240.794 mil del año pasado.

En la Provincia funcionan 2579 espacios físicos para la educación de adultos y en 2016 y 2017, el promedio de egresados bajo la modalidad de educación de adultos fue de más de 75 mil personas.

La educación es una herramienta fundamental para que los bonaerenses puedan tener un futuro mejor y generar igualdad de oportunidades. En esa línea, desde 2016, la Provincia se encuentra alentando y acompañando a los adultos que no finalizaron sus estudios para que puedan hacerlo. Desde ese momento, se pone especial énfasis en aumentar la cantidad de alumnos de las 8 modalidades diferentes de terminalidad educativa que tienen presencia en los 135 municipios de la Provincia. Se proyecta incluir a 450 mil jóvenes y 40 mil beneficiarios de programas sociales durante 2018.

Programas

El objetivo es que los bonaerenses conozcan cuáles son los programas que se dictan en su localidad para que puedan acceder a aquellas que mejor se adecuen a sus necesidades y expectativas. Para eso en los distintos municipios se pueden encontrar profesionales formados para brindar asesoría en la opción más adecuada para cada persona.

Ocho modalidades de la Educación para Adultos:

Primaria, dirigida a todos los jóvenes y adultos mayores de 14 años.

CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario), para personas que quieran retomar o iniciar sus estudios secundarios; FinEs Trayecto Secundario.

FinES Deudores de Materias.

CEBAS (Centros Especializados de Bachilleratos para Adultos con Orientación en Salud).

Secundaria con Oficios, vincula la formación secundaria con la formación profesional.

Educación a Distancia o Semipresencial, a través de un Campus Virtual.

Bachillerato de Adultos.

Además, se trabaja en la terminalidad educativa de los jóvenes, adultos y adultos mayores privados de su libertad. Su finalidad es garantizar el derecho a la educación a través de cualquiera de las ofertas que tiene la Modalidad de Adultos para la educación primaria o secundaria.



Terminalidad educativa en números

En 2018 se inscribieron 46% (111.883) personas más para terminar la primaria y la secundaria que en 2017.

Inscriptos 2017: 240.794.

Inscriptos 2018: 352.677.

Se espera alcanzar a 450 mil jóvenes y 40 mil beneficiarios de programas sociales durante 2018.

Durante 2016 y 2017, el promedio de egresados de la modalidad de adultos fue de más de 75.000 adultos.

El 60% de los estudiantes son mujeres.

El 40% de los estudiantes tienen entre 18 y 24 años.

El 65% de los estudiantes de la modalidad para adultos tienen trabajo.

3 años es el tiempo promedio de estudios.

2.500 alumnos con discapacidad se encuentran cursando sus estudios en la modalidad de adultos.

¿Cómo inscribirse?

Boca Única Distrital (BUD): centralizan toda la información que antes estaba distribuida en distintas instituciones para facilitar su acceso. Son centros de atención fijos en cada uno de los 135 municipios bonaerenses para orientar a los mayores de 18 años respecto a la oferta educativa que se desarrolla en su localidad. Los profesionales a cargo tienen la formación docente necesaria para ayudar al alumno a definir cuál es la opción que más se adecua a sus necesidades e intereses. Una vez elegida la oferta, se realiza allí mismo la inscripción.

Ventanilla Única Digital (VUD): funciona a través de la Plataforma Adultos 3.0 la que brinda la posibilidad de consultar todos los planes de la Dirección de Educación de Adultos y realizar la preinscripción desde cualquier dispositivo con acceso a internet, las 24 horas de los 7 días de la semana. Para hacerlo, se debe acceder a la web https://ventanilla.educacionadultos.com.ar/, seleccionar el distrito, elegir entre las distintas ofertas educativas y completar el formulario para la preinscripción que luego, se debe acercar a la Boleta Única Distrital para completar el proceso.

Además, el Gobierno de la Provincia trabaja en conjunto con El Estado en los barrios para maximizar el alcance de las ofertas educativas. A su vez, acompaña la implementación de los Formularios de Terminalidad Educativa (FOTE) del Ministerio de Desarrollo de la Nación a través de los cuales todos los beneficiarios de planes sociales pueden acceder a las distintas modalidades de educación para adultos.

Contexto

Según el último censo realizado en 2010, el 31% de los adultos de la Provincia de Buenos Aires no finalizó sus estudios primarios y/o secundarios. En cifras, eso significa que más de 2 millones y medio de adultos de 18 a 60 años no habían terminado la escuela.

De ese universo, la mayoría está concentrada en 32 municipios: Berisso, Ensenada, La Plata, Magdalena, Punta Indio, Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Hurlingham, General San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Morón, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, San Miguel y Mar del Plata.

Un ejemplo en General Pinto

José Paulucci es uno de los tantos bonaerenses a quien no le importan su años para estudiar. Es que a sus 75 años está cursando la escuela primaria en General Pinto, la ciudad de la cual fue el lechero durante medio siglo.

“Mi familia era muy humilde y a los 9 años trabajaba en el pasto, y por eso no pude ir al colegio. Así que después de jubilarme, aproveché para anotarme”, comenzó diciendo José, quien asiste a la Escuela de Educación de Adultos 701 Fuerte Ancaloo donde ahora está cursando el ciclo de Formación Integral (un equivalente a tercer o cuarto grado), perteneciente a la Escuela Primaria de Adultos que ofrece el Ministerio de Educación bonaerense, y uno de los 2579 establecimientos educativos que tienen matrícula en este tipo de modalidad.

Paulucci va a la escuela tres veces por semana tras recorrer en moto unos 4 kilómetros entre su quinta en zona rural y el establecimiento escolar. “Me gusta matemática y también que tenemos dos veces por semana Educación Física que es lindo y me hace bien”, expresó.

Paulucci no ahorró elogios para su maestra María del Valle Cajés. “Es muy buena y nos tiene paciencia”, dice. Y explica con una sonrisa: “No sé si soy el más viejo del aula, somos parejos en edad”. En tanto la “seño” opinó que “José es muy buen alumno, muy responsable y le gusta venir a la escuela. Es muy hábil mentalmente con las cuentas”.

Atrás quedaron esos años en los cuales por la mañana llevaba la leche al pueblo mientras que de tarde hacía fletes con un pequeño tractor. “Cuando me salvé del servicio militar hacía esas changas de la tarde a caballo”, agregó. Con tristeza explica que “una hija mía murió cuando mi nieto tenía 4 años. A él lo criamos en casa y vive con nosotros, hoy tiene 19 años”, y con orgullo se lo escucha decir “pero tengo otra hija de 33 años que es periodista”.