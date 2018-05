Los gremios docentes movilizados ante el cierre del establecimiento Casa Huerta

En la víspera, a pesar de la lluvia y el mal clima reinante en la zona, se hizo una protesta frente a Casa Huerta, extensión de la ex Escuela Media N° 8, por el cierre de la institución rural, para alumnos en riesgo social.

El establecimiento está ubicado a 600 metros de Ruta 65, a la altura del kilómetros 82,5, intersección con ruta 46. Se trata de un centro cultural y laboral que estuvo en funcionamiento durante 15 años y este año fue cerrado, luego de idas y venidas en cuanto a gestiones que finalmente no tuvieron éxito.

Para la defensa de la educación y contención que se imparte desde esta institución, se movilizaron dirigentes nucleados en la ONG Casa Huerta (sostén de la extensión educativa), UDEB y SUTEBA.

Si bien el establecimiento está cerrado, los docentes continuaron su labor dictando clases en el Complejo carcelario, porque así lo dispusieron las autoridades educativas, pero los alumnos (menores y mayores) teóricamente tendrían que haber sido reubicados en otros establecimientos, pero nadie sabe si efectivamente fue así.

La UDEB Junín emitió un comunicado expresando su posición ante esta situación: “hoy sufrimos el desmantelamiento de la Educación Pública, la cual se traduce en cierre de establecimientos rurales, de islas, fusión de cursos o secciones, cierre de bachilleratos de Adultos, no creación de cargos, aunque estén avalados en los tratamientos de POF_POFA, su creación, personal docente y no docente que queda sin trabajo, en disponibilidad o en los mejores de los casos, es reubicado en instituciones que no han sido de su elección, en espacios curriculares, donde sus títulos son de incumbencia etc.”.

Apuntaron que el jueves de la semana pasada se ejecutó el cierre de Casa Huerta, dependiente de la Ex EEM N°8, actualmente pasada a la Dirección de Educación de Adultos.

“Casa Huerta es un proyecto educativo surgido en el año 2003. Innumerable cantidad de egresados sintieron en cuerpo y alma que esta comunidad educativa, los escuchó, los formó y dio cobijo cultural y social”, reza el comunicado de la UDEB.

“Al igual de las pérdidas de matrícula que sufrieron los BAO, Casa Huerta perdió su matrícula, la cual fue reubicada en las aulas de aceleración (muchas de las cuales, aún no cuentan, con el personal docente designado para los espacios curriculares previstos) y en los CENS”, apuntaron.

Señalaron que esta ejecución fue decretada y concretada de manera unilateral, ya que no existió convocatoria a reunión de Unidad educativa de gestión distrital, por parte de Inspección Distrital, donde podrían haber buscado alternativas y tomar decisiones bajo consenso.

Desintegrados

“Llegamos a esta situación donde primaron intereses y egoísmos de distinto tipo, quedando en el medio, alumnos que son reubicados “como paquetes” en otras instituciones, compañeros docentes que por una decisión unilateral, se quedan sin su fuente de trabajo y proyectos pedagógicos, desintegrados”, afirmaron los dirigentes gremiales de UDEB.

Concluyeron diciendo: “repudiamos las medidas llevadas a cabo, las cuales lejos están de ser herramientas de inclusión de la Educación Pública. Exigimos que la autoridades territoriales de la Dirección General de Cultura y Educación garanticen el derecho a la educación de sus alumnos y la estabilidad de los puestos laborales de todo el personal docente y no docente de casa Huerta”.